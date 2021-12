Vincent Kompany praat voor het eerst na het racisme-incident: ‘Ik heb gereageerd als mens, niet als trainer’

“Zondag is bij mij iets losgekomen”, zei Kompany. “Het was een ‘gut punch’, zoals ze in Engeland zeggen. Mijn reactie was er dus één als mens, niet als trainer. Voor mij was die dag toen voorbij. Ik wilde gewoon naar huis. Maar maandag was ik opnieuw klaar om me twee keer zo hard te smijten voor Anderlecht.”

Kompany bracht zondag veel teweeg, tot in grote internationale media toe. “Ik stond er niet bij stil dat ik zo’n schokeffect zou creëren. Ik was niet naar de match gegaan met een actie tegen racisme in mijn hoofd. Maar het is goed dat het debat, ook al is het oncomfortabel, nu gevoerd wordt.”

En dus kaart de coach het bredere maatschappelijke plaatje zelf nog eens aan. “Racisme mag nooit geminimaliseerd worden. Het is een situatie die misschien telkens door enkelingen wordt gecreëerd, maar die zo vaak voorkomt. Niet alleen het profvoetbal, ook de amateur- en jeugdreeksen krijgen ermee te maken. Dit mag dus echt niet onder de mat geveegd worden.”

Kompany kreeg van kinds af zelf te maken met racisme en discriminatie. Sindsdien is hij een voorvechter in de strijd tegen onrecht. Over strafmaten of concrete oplossingen weidt hij liever niet uit. “Ik ben een verbindend persoon, niet iemand die anderen op de brandstapel wil gooien. Het is aan de leidinggevende figuren en instanties om echte actie te ondernemen. Goede intenties laten zien is makkelijk. De uitdaging is om tot oplossingen te komen die voor verandering zullen zorgen.”

“Racisme zal niet op één-twee-drie verdwijnen uit de samenleving”, besluit hij. “Maar iedereen moet toch een mens kunnen zien in plaats van een huidskleur?”