▶ Vincent Kompany na racisme-incident: ‘Het is nu aan de leidinggevenden om échte actie te ondernemen’

13u30. De perszaal van het Lotto Park loopt een pak voller dan gewoonlijk voor de persconferentie voor het treffen met KV Kortrijk.

De kwartfinale van de Croky Cup is dan ook niet ‘top of mind’ bij de aanwezige journalisten. Wel de eerste woorden van Vincent Kompany sinds de racisme-rel in Brugge. De eerste woorden sinds hij zondag, na een interview van 1 minuut en 15 seconden, aangeslagen Jan Breydel verliet.

Eén ding wordt meteen duidelijk: Kompany is niet meer van slag. “Mentaal sta ik sterk genoeg in mijn schoenen. Het zal niet aanslepen in mijn hoofd. En het voordeel aan trainer zijn, is dat ik me daags nadien meteen kon focussen op mijn werk: de voorbereiding op Kortrijk.”

Dat het merendeel van de vragen daar niet over zullen gaan, weet Kompany natuurlijk ook. Hij is erop voorbereid. Kompany, openhartig: “Zondag is er bij mij iets losgekomen, ja. Het was een ‘gut punch’, zoals ze in Engeland zeggen. Mijn reactie was er dus één als mens, niet als trainer. Voor mij was die dag toen voorbij. Ik wilde gewoon naar huis. Maar maandag was ik wél opnieuw klaar om me twee keer zo hard te smijten voor Anderlecht.”

Oplossingen

Kompany heeft het voorval dan wel een plaats gegeven, het topic bleef deze week iedereen beroeren. Zelfs grote internationale media sprongen op de kar. “Ik stond er niet bij stil dat ik zo’n schokeffect zou creëren. Ik was niet naar de match gegaan met een actie tegen racisme in mijn hoofd, hé. Maar het is goed dat het debat, ook al is het oncomfortabel, nu gevoerd wordt.”

En dus kaart de coach het bredere maatschappelijke plaatje zelf nog eens aan. “Racisme mag nooit geminimaliseerd worden. Het is een situatie die misschien telkens door enkelingen wordt gecreëerd, maar o zo vaak voorkomt. Niet alleen het profvoetbal, ook de amateur- en jeugdreeksen krijgen ermee te maken. Dit mag dus echt niet onder de mat geveegd worden.”

Kompany is op dreef. Logisch, hij kreeg zelf al van kinds af te maken met racisme en discriminatie. Sindsdien is hij een voorvechter in de strijd tegen onrecht. Over strafmaten of concrete oplossingen weidt Kompany evenwel liever niet uit. “Ik ben een verbindend persoon, niet iemand die anderen op de brandstapel wil gooien. Het is aan de leidinggevende figuren en instanties om échte actie te ondernemen. Goede intenties laten zien is makkelijk. De uitdaging is om tot oplossingen te komen die voor verandering zullen zorgen.”

En dan... de beker

Wanneer de vraag volgt of racisme ooit volledig uit de wereld zal verdwijnen, antwoordt Kompany wat ontwijkend. Het is stilaan genoeg geweest. “Ik heb al heel vaak mijn standpunten uit de doeken gedaan over hoe we het probleem op lange termijn kunnen aanpakken. Deze persconferentie is niet de setting om dat nog eens te doen.” Om te besluiten met een krachtig statement: “Racisme zal niet op één-twee-drie verdwijnen uit de samenleving, maar iedereen moet toch een mens kunnen zien in plaats van een huidskleur?”

Nadien beantwoordt Kompany nog met de glimlach de sportieve vragen. Want is het niet stilaan tijd dat Anderlecht weer eens écht meestrijdt voor de beker? “Ik heb het gevoel dat de beker aan belang gewonnen heeft binnen de club, al blijft het een toernooi waar je minder vat op hebt. De loting en vorm van de dag spelen een belangrijke rol. Ik heb wel wat bekers gewonnen, maar in die waarvan verwacht werd dat we het makkelijk zouden halen, werden we vaak uitgeschakeld (lacht). In elk geval: iedereen heeft zin om door te stoten morgen.”

Laat die kwartfinale gewoon wél ‘top of mind’ zijn.