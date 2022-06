Vincent Kompany gaat Engelse tweedeklasser Burnley coachen

“Burnley is een historische club. Het is een eer om hier tot manager benoemd te worden”, vertelt Kompany op de website van zijn nieuwe werkgever. “Ik ben enthousiast over de uitdagingen die voor mij liggen. Ik kijk ernaar uit om met de spelers aan de slag te gaan en een positief ingesteld en winnend team te creëren.”

“Vincent is een bewezen leider en ik ben onder de indruk van zijn ideeën, honger om te slagen en zijn focus om de club terug naar de Premier League te leiden”, zegt voorzitter Alan Pace. “Vincent heeft een indrukwekkende referentie afgeleverd door vorig seizoen een van de grootste clubs van België terug naar Europees voetbal te loodsen en een bekerfinale te spelen. We zijn enthousiast over zijn filosofie, aanpak en ambitie.”

Paars-witte staf?

Dat het allemaal wat langer duurde, was te wijten aan het rondkrijgen van zijn werkvergunning. Sinds de Brexit verloopt dat proces iets omslachtiger. Nu zijn die formaliteiten afgerond. Nice, dat recent nog interesse toonde in Kompany, vist dus achter het net.

De staf van Kompany in Burnley zal er zeer paars-wit uitzien. Eerder was al bekend dat hij graag herenigd zou worden met Simon Davies en Craig Bellamy, de voorbije seizoenen aan de slag bij Anderlecht. Davies heeft echter ook een aanbieding van Tottenham op zak om er ‘head of coaching’ te worden.

Ook Floribert Ngalula en Rodyse Munienge (boezemvrienden en assistenten) zouden mee de overstap maken naar de Championship. Of Bram Geers (fysiektrainer) en Eliot Tybebo (videoanalist) ook aansluiten, is nog niet duidelijk.