Vincent Janssen wil voor WK nog drie keer knallen met Antwerp: ‘Goed voetbal of winnen? Uiteindelijk wil je altijd het laatste’

Laat ons beginnen met de vraag van één miljoen. Zit Antwerp in een vormdip?

“We zitten niet in onze beste fase. Vier keer verloren op zes is niet goed. Al vind ik dat we de laatste weken eigenlijk beter spelen dan daarvoor. Kijk naar de wedstrijd op Kortrijk. Daar creëerden we in de eerste helft vijf, zes uitgespeelde kansen, maar stonden we halfweg 2-0 achter. De vraag is dan: wat wil je uiteindelijk? Wil je goed voetballen of wil je drie punten? Als het erop aankomt, kies je altijd voor de punten.”

Mijn gevoel is dat het tijdens de reeks van 27 op 27 niet zo goed was als het leek en dat het nu niet zo slecht is als het lijkt.

“Goed dat je dat zegt, want dat gevoel leeft ook in de groep. Het achterliggende idee komt steeds meer terug op het veld. Alleen zit je na negentig minuten gefrustreerd in de kleedkamer. Af en toe kan je dan een keer gek worden. Da’s ook prima. Maar nadien moet je rustig de juiste lessen trekken.”

Kan je aanduiden waarom de punten nu achterwege blijven?

“Kijk, voetbal draait om details. Wie kampioen wil worden, moet de details naar zijn hand zetten. Dat deden we in de eerste negen wedstrijden beter. Intussen zitten we in een situatie waarin we ons eigenlijk geen nederlagen meer kunnen permitteren. Er is nog geen man overboord, maar we werden wel met beide voeten op de grond gezet.”

Voor jezelf draait het anders wel, met acht goals en drie assists in de jongste twee maanden. Ook in het spel ben je, na een wat moeizame start, alsmaar belangrijker.

“Ik heb drie jaar in Mexico gezeten en dat is toch heel anders voetballen. Het was hier in het begin even wennen. Zo’n aanpassing wordt door de buitenwereld onderschat. Veel mensen denken: het is toch gewoon elf tegen elf op een voetbalveld, wat is daar nu anders aan? Maar er komt meer bij kijken, ook buiten het veld. Ik heb mezelf altijd de tijd gegeven: ‘Het komt wel, rustig aan.’ Momenteel voel ik me echt goed.”

Ken je Alex Czerniatynski?

“Nee.”

Die was vroeger spits bij Antwerp. Toen Michael Frey eind augustus geblesseerd uitviel, zei Czerniatynski dat het aan jou was om je stempel te drukken. Voelde je dat ook zo aan?

“Zeker. Ik heb toen tegen mezelf gezegd: ‘Vincent, dit is het moment om je kans te pakken.’ De motivatie komt in de eerste plaats vanuit mezelf, maar Michael en ik pushen mekaar ook. Of hij speelt, of ik speel, we knallen er allebei op. Voorts is onze verstandhouding prima. En weet ik veel, misschien gaan we nog samen spelen. Het is al gebeurd dat we samen op het veld stonden. Gent uit was heel goed, Standard iets minder. Als we met het team de juiste balans vinden, kunnen we een gevaarlijk duo vormen.”

Wat vind je eigenlijk van onze competitie?

(begint op te sommen) “Sterk. Fysiek. Redelijk verdedigend ook. De ruimtes in België zijn kleiner dan in Nederland, wat het moeilijker maakt. Soms moet je als aanvaller heel geduldig wachten op een bal. Da’s wel lastig, want ik wil graag voetballen. Tegelijk is dit weer iets nieuws en een mooie uitdaging.”

Over uitdagingen gesproken: voor de start van het WK hebben jullie nog competitiematchen tegen Anderlecht en Club Brugge en een bekerduel tegen Beveren.

(droog) “Dat zijn drie belangrijke potjes. Het wordt pittig.”

Je scoorde dit seizoen al tegen Gent, Union en Genk. In het verleden scoorde je ook tegen Feyenoord, Ajax, Besiktas en Liverpool. Kan je iets meer in topmatchen?

“Nee. Nu ja, ik bereid me altijd hetzelfde voor, maar de sfeer rond zo’n topper is wel mooi, natuurlijk. En soms is het tegen grote teams voor een spits makkelijker spelen omdat er meer ruimte is. Tegen Genk was het bijvoorbeeld een vrij open strijd. Ik snap dat voetballiefhebbers dat een leuke pot vonden.”

Tegen Anderlecht kom je zondag Jan Vertonghen tegen, met wie je samen speelde bij Tottenham.

“Jan is een hele toffe kerel. Samen met Toby Alderweireld heeft hij me uitstekend ontvangen bij Tottenham. Nadien zijn we contact blijven houden. We zien mekaar zelfs weer af en toe. Onlangs hebben we nog samen Champions League gekeken. Of Jan met Anderlecht de juiste keuze heeft gemaakt? Daar zeg ik niks over.” (lacht)

Je staat momenteel tweede in de topschuttersstand. Ben je daar veel mee bezig?

“Niet echt. Het is leuk om mee bovenaan te staan, maar door de jaren heen doet dat midden in het seizoen minder met mij. Pas op het einde van de competitie begint die ranglijst meer te leven. Op dit moment kan het me eigenlijk geen zak schelen waar ik sta in die stand, als we maar winnen. Vroeger was dat wel anders.” (glimlacht)

Iets waar je ongetwijfeld wel mee bezig bent is het WK. Hoe schat je je kansen op een selectie voor Oranje in?

“Het is een wat gekke situatie. Het WK komt heel dichtbij, maar voordien hebben we met Antwerp nog een paar belangrijke opdrachten. Ik geloof dat de vrijdag voor Brugge de Nederlandse selectie wordt bekendgemaakt. Ik hoop erop. Voorts is het moeilijk om er veel over te zeggen. In de laatste oefeninterland stond ik in de basis. Da’s positief. En ik heb ook het gevoel dat ik me bij Antwerp meer in de kijker kan spelen dan in Mexico. Maar de strijd is nog niet gestreden. Ik doe mijn best en probeer nu mijn laatste troeven op tafel te gooien.”

Wat is er in Qatar mogelijk voor Nederland?

“Een hoop, denk ik. Er zit alleszins veel kwaliteit in onze selectie. Maar nogmaals, zo ver kijk ik niet vooruit. Mijn eerste doel is nu het gat met leider Genk zo klein mogelijk proberen te maken. De rest zien we later wel weer.”