‘Vince opent een hele nieuwe wereld’: hoe Kompany van het grauwe Burnley een ‘kleurboek’ heeft gemaakt

Rood, blauw, groen, oranje en kanariegeel. Zo lang het maar geen grijs meer is. Vincent Kompany prijkt als een regenboog boven Burnley, en zorgt voor een schokgolf in Lancashire, Noord-Engeland. Of waarom zijn succes meer is dan alleen goed tegen een bal trappen.

Twee dagen voor de deadline van de zomermercato, anno 2021, stapt Maxwel Cornet op het vliegtuig naar Manchester. Daar wordt hij opgewacht door afgevaardigden van Burnley FC, die hem naar de club escorteren. Bij de eerste ‘bonjour’ doemt meteen een struikelblok op: Cornet spreekt zeer gebrekkig Engels en bij Burnley zijn ze het Frans niet machtig in de staf.

Om toch wat tactische richtlijnen over te brengen aan zijn aanvaller, vist toenmalig Burnley-coach Sean Dyche met Anthony Gomez-Mancini een vergeten Franse speler uit de U23 op als tolk. Ook Nederlands linksachter Erik Pieters speelde nog een half jaartje in de Ligue 1, maar zijn Frans is roestig. Veel effect heeft het allemaal niet, Cornet is iemand die toch liefst z’n eigen ding doet op het veld.

Wanneer Vincent Kompany een jaar later in de zomer zijn intrede maakt in de burelen van het Barnfield Training Center, net buiten Burnley, weet hij dat er werk aan de winkel is. “Het gaat om wat je met de hele club wil bereiken, niet alleen met het team op zichzelf. Ik zie potentieel bij Burnley”, voorspelde hij.

Kompany is een wereldburger. Een Brusselaar met Congolese roots in zijn bloed en een stukje Manchester in zijn hart. Die horen doorgaans niet thuis in een stadje als Burnley, waar de tijd stil is blijven staan. De immigranten die er steeds meer de krappe arbeiderswoningen inpalmen, zijn een doorn in het oog van de uiterst conservatieve bevolking. Twee op de drie stemden er voor de brexit om die reden. Lokaal versus globaal, het werkvolk tegen de elite.

In het centrum van Burnley heb je het gevoel dat de tijd is blijven stilstaan. Beeld Nigel Dickinson / Polaris / Photo News

Het beleid van de club was navenant. Eigen mensen eerst, leek het wel. Oerbrits. In de selectie van Dyche was jarenlang amper plaats voor spelers buiten het Verenigd Koninkrijk of Ierland. Steven Defour was er een uitzondering. Voetbalcompetities worden niet globaler dan de Premier League, en toch telde de hele kern van Burnley vorig jaar slechts zes buitenlanders. Er speelde zelfs nog nooit een Aziaat.

Vader Pierre Kompany had eerst twijfels bij de stap van zijn zoon, gaf hij al toe. “Ik was bang dat hij zich raciale problemen op de hals zou halen.” Hij zal misschien wel gezien hebben hoe er door enkele Burnley-fans een spandoek ontrold werd met ‘White Life Matters Burnley!’, net toen de spelers op het veld een kniebuiging maakten - de club veroordeelde de acties van die enkelingen. “Maar Vincent heeft daar voor een complete mentaliteitswijziging gezorgd. Nu zijn alle ‘rassen’ er vertegenwoordigd.”

Beeld AP

Nieuwe bazen, nieuwe wetten

Veel Britser dan Harry Potts, Jimmy Adamson, Brian Miller en Sean Dyche komen de namen in het rijtje ex-trainers van de Clarets niet. Enter: Vincent Kompany. Klinkt nog best Engels, maar is het niet. Kompany is de eerste overzeese coach ooit bij Burnley. In een club waar in de hele geschiedenis maar een handvol zwarte spelers op de dienstlijst stonden, heeft onze landgenoot met jongens als Lyle Foster, Michael Obafemi, Nathan Tella, Anass Zaroury en Samuel Bastien eens serieus aan de boom geschud. Er spelen voor het eerst in de clubgeschiedenis meer buitenlanders dan spelers uit het Verenigd Koninkrijk. De erfenis van zijn voorganger Dyche is voor een groot deel weggewerkt.

Het is dus niet alleen op het veld dat Kompany zijn impact heeft gehad. Daar heeft hij het traditioneel Engelse 4-4-2-voetbal met lange ballen en veel strijd omgegooid naar een eindeloos breiwerk à la Manchester City. “We konden ook een 70-jarige Engelse coach halen, zoals Roy Hodgson, maar wat had daar leuk aan geweest?”, zijn clubhistoricus Shaun Borman en met hem heel Burnley tevreden van de frisse wind. “There’s a now boss in town.” De ex-Duivel bracht zijn eigen staf mee en rekende vooral op zijn eigen scoutingsapparaat (of beter: adressenboekje).

Beeld Photo News

Burnley 2.0 zag het levenslicht. Toen de Amerikaan Alan Pace drie jaar geleden met zijn bedrijf ALK Capital een groot deel van de aandelen van Burnley overnam, had hij niets anders in gedachten. “We moeten mee met onze tijd”, naar Amerikaanse normen. Met meer sexappeal. Degradatie naar de Championship was in zijn ogen deel van dat proces, zo lang ze maar stappen zetten richting modern voetbal. Weg met die oude en mentaal uitgeputte spelerskern. Men investeerde in vijftien nieuwkomers en hield maar aan een handvol trouwe dienaars aan boord. In de Championship ging Burnley van gemiddeld het oudste elftal naar een van de jongere ploegen.

Degradatie ging in deze zelfs gepaard met mondialisering. Dankzij Kompany staan de ogen van de wereld op Turf Moor, een van de oudste professionele voetbalstadions in Engeland. Want zeg nu zelf: ook u las nog nooit zo veel artikels over een Engelse tweedeklasser. Over heel Europa kijken ze nieuwsgierig naar dat kleine doch succesvolle clubje in Lancashire, en vooral naar wat Kompany er heeft neergezet.

“Vince opent een hele nieuwe wereld”, zei Pace bij de aanstelling van hun nieuwe coach. “Hij spreekt vier talen en brengt coaches mee die ook andere talen spreken. We hebben de switch gemaakt van ‘wat wordt er van Burnley verwacht’ naar ‘wat is er bij Burnley mogelijk’. Kompany vormt een nieuw begin, de verandering die hier nodig was.”

Kompany heeft Burnley naar de 21ste eeuw gebracht. Boven Lancashire schijnt nu de zon, en aan het einde van de regenboog staat de pot goud van de Premier League. Zouden ze zich die brexit intussen al beklagen?