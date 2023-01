Vijftien punten achter op Genk, maar ‘goede dag voor Club Brugge’

Met excuses aan zijn groep toe begon Wouter Vrancken zijn analyse van de match. “Ongeacht de situatie, mijn reactie had niet gehoeven”, doelde de Genk-trainer op zijn rode kaart. Verder kon hij een en al glimlachen. Niet vreemd, als je net de regerende landskampioen met 3-1 opzij hebt gezet. “We speelden echt een heel goede wedstrijd. Nochtans kwamen we onverdiend achter, maar de mentale veerkracht daarna was groot.”

Vrancken prees met name de focus die Genk aan de man bracht. “Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat Sylla in de eerste helft al rood had moeten krijgen? Soms weet je niet meer wat de regels zijn”, wees hij op de inconsequente wedstrijdleiding. “Hoe de jongens er dan boven staan en bij de les blijven: chapeau. Ze hebben zichzelf niet verloren in negatieve energie. Na rust was de kwaliteit heel hoog. Oké, we stonden soms niet goed, maar op enkele counters na domineerden we hier tegen de grootste club van het land, met het meeste budget.”

Daniel Muñoz is een van de uitblinkers bij Genk. Beeld Photo News

Tevredenheid was er ook bij de spelers. Bij Joseph Paintsil bijvoorbeel, goed voor twee assists en de man die getorpedeerd werd door Abakar Sylla. “Gewoon rood, toch?”, zei de Ghanees achteraf in de mixed zone. “Ik was verbaasd dat de ref die niet trok, maar uiteindelijk hebben we zijn gele kaart in de tweede helft kunnen uitbuiten. En nog belangrijker: we wonnen.”

In een vlaag van zinsverbijstering ging Sylla eerst de scheidsrechter en daarna enkele ploegmakkers te lijf, om na een rake trap op een deur richting de kleedkamer te verdwijnen. “We hebben de vorige keer al gezegd dat het niet meer mocht gebeuren, maar het is weer gebeurd”, zuchtte de Brugse doelman Simon Mignolet. “Hij heeft enorm veel potentieel. Hij is een diamant van Club Brugge, maar het hoofd moet ook mee. We zulllen hem daar zoveel mogelijk bij helpen.”

Scouts voor El Khannouss

Vooral van het tweede Genkse doelpunt was het genieten. Een combinatie over Muñoz, El Khannouss en Paintsil die Onuachu bereikte. De Gouden Schoen werkte kundig af. “Een goal die het gevolg is van de kwaliteit in onze ploeg”, vond Paintsil, die met zijn versnellingen de Brugse defensie telkens uit elkaar trok. “Dat is mijn grootste wapen en dan moet je dat uitbuiten, zo simpel is het.” In de marge: Paintsil en Muñoz pakten geel en zijn bijgevolg geschorst voor de competitiematch tegen Zulte Waregem.

Maar dit Genk kent vele uitblinkers. Neem nu Bilal El Khannouss. In de eerste helft was hij nochtans bleekjes. “Ik wist dat die niet top was, daarom ben ik ook zo fel aan de tweede begonnen”, zei de Marokkaanse international. Op zijn achttiende weet hij het publiek al prima te bespelen, niet alleen met zijn acties maar ook in gebaar. Hij zweepte de thuisfans op bij een 1-1-stand en keek het uitvak ondeugend na na zijn assist voor Bryan Heynen bij de 3-1. “Het heeft geholpen. Onze fans hebben een belangrijke rol gespeeld.”

Onder meer Ajax, PSG, Manchester United en Bayern München hadden hun scouts naar de Cegeka Arena gestuurd, naar verluidt kwam het merendeel voor El Khannouss. “Of ik denk dat ik ze overtuigd heb? Mijn makelaars houden zich met zulke zaken bezig. Ik doe gewoon mijn ding op het veld.” Met zekerheid zeggen dat hij hier het seizoen zal afmaken, dat kon hij niet. “Maar dat is wel plan”, merkte hij op. “Ik wil sowieso een prijs pakken, misschien wel de dubbel.”

Parker hoopvol

Aan het einde van een bewogen middagje zag Club Brugge de kloof met de competitieleider tot vijftien punten groeien. De hand van Scott Parker was vijf dagen na zijn komst weinig zichtbaar. Toch sprak de nieuwe T1 van Club lovend over de manier waarop de spelers zijn ideeën op korte tijd hadden opgepikt.

Scott Parker: "Ik vroeg om inzet en toewijding en dat heb ik ook gezien." Beeld Photo News

“Over bepaalde dingen was ik opgewonden”, zei Parker. “Twee kansen kwamen recht van het trainingsveld. De looplijnen en spelmanier hebben ze begrepen. Ik vroeg om inzet en toewijding en dat heb ik ook gezien. Hun overgave was fantastisch. Natuurlijk waren veel zaken minder, maar daar zullen we aan werken. Daarvoor was het te kort dag.”

Parker koos voor Tajon Buchanan als rechtsachter en plaatste Eder Balanta op het middenveld. Zo drukte hij alvast zijn stempel op de basiself van Club, die in ieder geval meer weerbaarheid toonde dan in de jongste wedstrijden voor zijn komst. “We hebben geen punten, maar toch was dit een goede dag. Ik zag elementen in ons algemene spel die heel goed waren. Nu zullen we ons te pletter werken om snel beter te worden.”

De coach was dan wel tevreden, toch staat hij meteen voor een belangrijke wedstrijd tegen Anderlecht volgende week. Groter dan vijftien punten mag de kloof met Genk toch niet worden. Parker: “Ik begrijp dat je als coach resultaten moet halen. Mijn hoofddoel op dit moment is evenwel snel beter worden.”

Op naar de kraker tegen Anderlecht in een bomvol Jan Breydelstadion. Na een tweede volledige trainingsweek dient het Club van Parker volgende zondag toch stappen vooruit te zetten.