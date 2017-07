Vijfde Belgische nul in de Tour in tien jaar

Hoe lovenswaardig de inzet en werkijver van de Belgen ook waren, de naakte cijfers zijn wat ze zijn. Voor de vijfde keer nu al in het voorbije decennium bereiken onze landgenoten, drie weken geleden in Düsseldorf nochtans gestart met een zowel kwantitatief als kwalitatief hoogstaande troepenmacht, Parijs met lege handen. Met zeven ritzeges (1x Steegmans, 1x Gilbert, 1x Vanendert, 1x Bakelants, 2x Van Avermaet, 1x De Gendt) in tien jaar komen we maar moeilijk tot scoren in de Tour. Ter vergelijking: de buit van Tom Boonen (6 ritzeges en groene trui) was in vier jaar zowat even groot als alle Belgen in tien jaar samen.