Vijf redenen waarom u dit seizoen naar de Premier League moet kijken

1. Kapitein De Bruyne

Manchester City-coach Pep Guardiola heeft nog geen aanvoerder aangeduid, of dat zegt hij alleszins. De verwachting is dat Kevin De Bruyne straks het veld opstapt met de aanvoerdersband rond de arm. Hij is de langst dienende speler van de club; in het verleden was dat een waardemeter in het Etihad Stadium. Zijn voorgangers heten Vincent Kompany, David Silva en Fernandinho.

De Bruyne profileerde zich de laatste seizoenen als een leider op het veld én ernaast. Kompany was een spraakwaterval, als De Bruyne spreekt is dat to the point. “Hij vervult een sleutelrol, ook naast het veld”, zei Guardiola eerder over onze landgenoot.

2. Nieuwe en oude Belgen

Orel Mangala zal niet weten wat hem overkomt: een hoger tempo, meer kick-and-rush. De middenvelder koos na jaren in Duitsland voor een avontuur bij promovendus Nottingham Forest, dat fors investeerde in de hoop om niet te degraderen. Afwachten of Mangala, die intussen debuteerde bij de Rode Duivels, meteen een basisplaats kan claimen.

Wellicht wordt hij gevolgd door Amadou Onana, die op het punt staat om Lille te verlaten voor Everton. Daar zien ze in hem de nieuwe Marouane Fellaini. Onana verkoos de ploeg uit Liverpool boven West Ham United. Voorts is het uitkijken naar de jonge Roméo Lavia bij Southampton.

En dan zijn er de ouwe Belgische getrouwen in de Premier League. Wat kan Christian Benteke nog bij Crystal Palace? Blijven Leandro Trossard (Brighton) en Youri Tielemans (Leicester) bij hun respectievelijke clubs? Wat met Dennis Praet, Timothy Castagne en Leander Dendoncker: basis of bank? Voor Michy Batshuayi is het over en uit bij Chelsea, terwijl Albert Sambi Lokonga moet knokken voor zijn plek bij Arsenal.

3. Uruguayaanse goaltjesdief

Darwin Núñez, de recordtransfer van Liverpool, kan ex-club Benfica in totaal tot 100 miljoen euro opleveren. Wie hem ziet spelen, is snel onder de indruk van de 23-jarige Uruguayaan. Atletisch, explosieve versnelling, neus voor doelpunten, nooit aflatend. Helemaal in de stijl van het huis. Hij moet Sadio Mané doen vergeten op Anfield Road. Liverpool-trainer Jürgen Klopp geraakte helemaal overtuigd na de kwartfinale in de Champions League vorig seizoen. “Hij gaat een grote carrière tegemoet”, zei de Duitser toen. Núñez, een fervent visser, heeft alles om een van de attracties te worden in de Premier League.

Darwin Núñez kan een sensatie worden op Anfield. Beeld AP

4. Manchester Divided

Een puinhoop is het tegenwoordig op Old Trafford. Vooreerst is er Cristiano Ronaldo die absoluut wil vertrekken. Hij speelde één oefenwedstrijd en vertrok nog voor het laatste fluitsignaal. Trainer Erik ten Hag over zijn superster: “Zijn gedrag is onaanvaardbaar.”

Manchester United lijkt alweer een moeizaam seizoen tegemoet te gaan. Terwijl andere clubs zich versterken, doen de Mancunians dat niet. Er worden alleszins vraagtekens geplaatst bij de transfers van Tyrell Malacia en Lisandro Martínez, die vanuit Ajax is meegekomen met Ten Hag. En wat kan Christian Eriksen nog bij een ploeg die het hoogste ambieert?

5. Het Tottenham van Conte

Hij is er bijna een jaar trainer, maar nu pas lijkt het of Antonio Conte zijn stempel helemaal kan drukken bij Tottenham. De voorbereiding was pittig, nieuwe spelers werden gehaald. Er wordt veel verwacht van Richarlison en Ivan Perisic. Ook Yves Bissouma en Clément Lenglet lijken op het eerste gezicht versterkingen. Vorig seizoen eindigde Tottenham vierde, op slechts drie punten van Chelsea en weliswaar op 21 punten van runner-up Liverpool. Wellicht kunnen ze die grote kloof een beetje dichten.