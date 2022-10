Vijf maanden na de champagne rollen ze bij AA Gent vechtend over straat

Op 20 mei van dit jaar, in de perszaal van de Ghelamco Arena, kondigden Ivan De Witte en Michel Louwagie trots de contractverlenging van coach Hein Vanhaezebrouck aan. Ook de voorzitter en de algemeen manager zouden nog twee jaar aan boord blijven. “Als je aan de trainer zegt ‘blijf nog even’, dan kun je het schip zelf ook niet verlaten”, klonk het. De drie speerpunten van AA Gent hieven hun glas champagne. Breed glimlachend gingen ze op de foto.

Komend jaar doen we opnieuw mee voor de prijzen, zag je ze denken. Logisch, na de Gentse krachttoer in het laatste deel van het seizoen én de bekerwinst.

Wie had toen gedacht dat AA Gent vijf maanden later in deze situatie zou verkeren?

Verdiende overwinningen zoals tegen Eupen (0-4) en KV Mechelen (3-0) worden afgewisseld met pijnlijke nederlagen. Denk aan de 3-4 tegen Cercle Brugge en vooral de dubbele Europese domper tegen het Zweedse Djurgardens. De blamage in Stockholm bleek de druppel die De Wittes emmer deed overlopen.

Spelers aanpakken

De voorzitter, en met hem een groot deel van het bestuur, was al even misnoegd over de gang van zaken. Niet vergeten dat ook zij onder druk staan. Er ontstond wrevel over scheidsrechterlijke dwalingen, over de individuele fouten en een gebrek aan inzet bij de spelers. Maar uiteindelijk ook over hoe Vanhaezebrouck zijn spelers hard aanpakt tijdens persconferenties en volgens sommigen zelfs excuses zoekt.

Het leidde tot een scherp interview van De Witte, waarop Vanhaezebrouck al even scherp reageerde. Het laatste wat hij wil, is dat bestuursleden zich al te veel moeien met de ploeg. “Je moet een kenner zijn om publiekelijk over een systeem en manier van voetballen te kunnen spreken tegen mij.”

Dat zijn vraag naar versterking vorige zomer, zeker na de langdurige blessure van Tarik Tissoudali, onvoldoende werd ingewilligd, is hij ook nog niet vergeten. Of het moet zijn dat de club echt had verwacht dat Jens Petter Hauge de vervanger kon worden van Tissoudali.

De voorzitter wenst niet meer te reageren. De situatie wordt intern afgehandeld, valt te horen.

Voor alle duidelijkheid: een vertrek van Vanhaezebrouck lijkt niet aan de orde. De trainer en de club beseffen hoeveel ze aan elkaar hebben. Een andere coach zou geen oplossing bieden. AA Gent, zesde in de competitie op vijf punten van de top vier, heeft alles nog in eigen handen. Tegelijk heeft Vanhaezebrouck in Gent het krediet en de inspraak die hij bij een andere club niet zou krijgen. AA Gent is Vanhaezebrouck, Vanhaezebrouck is AA Gent.

Maar dat er plooien moeten worden gladgestreken tussen hem en de voorzitter is duidelijk.