Viervoudig wereldkampioen Vettel zet punt achter carrière als F1-piloot

De intussen 35-jarige Vettel is sinds 2007 in de koningsklasse van de autosport actief. Na een debuut bij BMW Sauber (2007) en vervolgens een jaartje in de opleidingsstal van Toro Rosso (2007-2008), kende hij zijn hoogdagen bij Red Bull (2009-2014), waarmee hij tussen 2010 en 2013 vier keer op rij wereldkampioen werd. Nadien volgde een minder geslaagd huwelijk bij Ferrari (2015-2020), ook toen reeds een team in verval. Sinds vorig jaar komt hij uit voor Aston Martin.

Sebastian Vettel in zijn gloriejaren bij Red Bull, waarmee hij vier wereldtitels won. Beeld REUTERS

Met 53 gewonnen GP’s staat hij derde op de ranglijst aller tijden, achter recordhouder Lewis Hamilton (103) en Michael Schumacher (91). Zijn eerste F1-race werkte hij in 2007 in de Verenigde Staten af, een jaar later volgde reeds de eerste zege in de GP van Italië. Zijn voorlopig laatste zege dateert intussen van 2019 in Singapore. Dit seizoen staat hij met vijftien punten op een anonieme veertiende plaats.

Aston Martin had nochtans gerekend op een contractverlenging. “Het was een moeilijke beslissing voor mij en ik heb er dan ook lang over nagedacht”, vertelde hij aan persbureau PA. “Als vader wil ik nu eenmaal meer tijd met mijn gezin doorbrengen. Aan het einde van dit seizoen zal ik nog wat verder nadenken, om te zien wat de toekomst eventueel nog kan brengen voor mij.”