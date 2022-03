Vierde sponsor haakt af bij Antwerp na aanstelling Marc Overmars

Antwerp reageerde donderdagavond voor het eerst op de commotie rond de aanstelling van Marc Overmars. “Hoewel we als club een zorgvuldige en weloverwogen beslissing namen, zijn we er niet in geslaagd om dat eerder deze week glashelder toe te lichten. De kritiek daarop is terecht”, klinkt het. “Wij hebben een cruciale fout gemaakt in onze aankondiging, want we hebben het meest evidente niet gecommuniceerd: hoe een veilig werkklimaat voor al onze spelers en medewerkers prioriteit is en dat wij een nultolerantie hanteren op vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer.”

De 48-jarige Overmars moest in februari bij Ajax vertrekken na verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijk personeel. Zo zou hij ook foto’s van zijn geslachtsdeel hebben verstuurd. Eersteklasser Antwerp krijgt dan ook heel wat kritiek te verduren sinds de club begin deze week zijn aanstelling als de nieuwe directeur voetbalzaken bekendmaakte.

De verklaring van Antwerp kwam er vlak nadat verschillende sponsors besloten om zich terug te trekken. Select Group beet donderdag de spits af en liet weten vanaf het seizoen 2022-2023 het partnership met de Great Old te beëindigen. Het bedrijf zegt “ten zeerste verbaasd te zijn” over de beslissing om Overmars binnen te halen, amper zes weken nadat de voormalige international Ajax moest verlaten.

Na Select Group volgde Descroes, onderdeel van de Intreso-Group. Het havenbedrijf, gespecialiseerd in fytosanitaire behandelingen en ongediertebestrijding, is al drie jaar partner van de club maar trekt er nu dus de stekker uit. “Wij willen een duidelijk signaal geven dat wij niet denken zoals het Antwerp-bestuur”, zegt mede-eigenaar Maxim Van Hoorebeeck bij HLN. “We hebben op dit moment nog een overeenkomst van twee jaar met de club. Maar zelfs al leggen zij een boete op voor het verbreken van ons contract, dan nog houden wij het been stijf. Het is jammer dat het aanstelling van Overmars niet eerst besproken is met de sponsors.”

Select Group en Descroes behoren niet tot de grote sponsors van Antwerp - zoals Ghelamco of Heylen Vastgoed -, maar ze waren wel partner.

Samenwerking ‘on hold’

Donderdag maakte ook de grootste ziekenhuisgroep van Vlaanderen, het Antwerpse ZNA, dan weer bekend de samenwerking met de club ‘on hold’ te zetten en geen gezamenlijke initiatieven meer op poten te zetten. Concreet betekent de beslissing dat ZNA geen geld of goederen meer aanvaardt van de club, en niet meer zal ingaan op voorstellen om patiëntjes de aftrap te laten geven of een wedstrijd te laten bijwonen.

Vrijdagochtend liet ook VINCI Energies weten de samenwerking met Royal Antwerp FC (tijdelijk) stop te zetten. Tot het einde van dit seizoen zal het technologiebedrijf niet meer zichtbaar zijn op de LED-boarding, zal het geen gebruik maken van de loge of business-seats en gaat de jobdag op de Bosuil in juni niet door. Voor volgend seizoen houdt VINCI Energies, dat zich profileert als vrouwvriendelijke onderneming, zijn sponsordeal met Antwerp in beraad.

De sponsors van Antwerp werden niet gehoord over het aantrekken van Overmars. De kans is groot dat er nog meer sponsors zullen afhaken.

“Wij zijn teleurgesteld in de persoon van meneer Gheysens”, klinkt het bij 6D Sports. “Ik laat mijn advocaat bekijken wat onze rechten zijn en of we het contract vroegtijdig kunnen stoppen.” In de wandelgangen gaat het gerucht dat ook Heylen Vastgoed zou twijfelen, maar binnen het bedrijf wordt dat ontkend.

Andere grote sponsors - Alken-Maes, Golden Palace, Port of Antwerp en Titan Cargo - blijven vooralsnog aan boord, maar de druk op hen neemt toe. Golden Palace en Port of Antwerp distantiëren zich wel expliciet van Overmars’ gedrag, Alken-Maes geeft aan “geschokt” te zijn.

Coca-Cola eist intussen een gesprek met het bestuur. “We vinden dat bedrijven en voetbalclubs een belangrijke maatschappelijke rol hebben. Daarom hebben we onze bezorgdheden geuit. Ook vragen we een overleg met het bestuur om de maatschappelijke rol persoonlijk aan te kaarten. Dit is fundamenteel als we in de toekomst nog willen samenwerken.”

