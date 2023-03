Vidts voor EK indoor: ‘Soms sta ik er zelf van te kijken hoe ik op dit niveau ben geraakt’

Veel puurder dan Noor Vidts (26) vind je ze niet. Ze doet zich niet anders voor dan ze is: bescheiden, rationeel, intelligent, goedlachs maar ook wel introvert. In interviews antwoordt ze niet zelden bedachtzaam en diplomatisch, zoals op de vraag of ze vandaag Nafi Thiam kan overtreffen op de vijfkamp. Vidts is per slot van rekening de wereldkampioene in zaal en de nationale recordhouder. “Iedereen is te verslaan, waarmee ik bedoel: iedereen kan eens een slechte dag hebben. Je moet zelf ook op alle proeven presteren. Wie de favoriete is? Geen idee.”

Dat zou weleens Adrianna Sulek kunnen zijn. De 23-jarige Poolse heeft haar zinnen gezet op het wereldrecord (5.013 punten), al ligt haar persoonlijk record (4.860) nog een stuk onder dat van Vidts (4.929) en Thiam (4.904). Titelverdediger Thiam gaf aan dat ze dit EK vooral als een test benadert, terwijl Vidts vorige maand vijf dagen niet kon trainen door een virale infectie.

“Een mondvirus of zo. Heel raar. Ik had drie dagen koorts en voelde me een week geen 100 procent. Ik kan niet inschatten in welke mate me dat zal afremmen. Aan een forfait heb ik nooit gedacht. Voor mij is dit EK indoor belangrijk, maar het allerbelangrijkste blijft Parijs 2024. Dat is het grotere geheel.”

Grote voorbeelden

Vidts is in Istanbul geen nobele onbekende meer. Ze hoort intussen bij de mondiale top in de meerkamp: vierde op de Spelen en het EK, vijfde op het WK, goud op het WK indoor. Het lijkt voor Vidts, die als kind bij atletiekclub Vilvoorde opkeek naar Kim Gevaert, soms zelf niet te vatten.

“Ik dacht weleens: op een dag wil ik op de Spelen staan. Meer dan een verre droom leek dat niet. Eigenlijk wilde ik er graag als basketbalster raken, maar de Cats waren toen niet wat ze nu zijn. Je bent ook aangewezen op een team, je hebt het niet helemaal zelf in handen. In zekere zin was dat de reden waarom ik voor atletiek koos.”

Later werd Thiam (1,87 meter) het grote voorbeeld. Vidts (1,77 meter): “Soms sta ik er zelf van te kijken: hoe ben ik op dit niveau geraakt? En dat met mijn lichaampje. Superlange benen of armen zoals Thiam heb ik niet. Ik ben echt het bewijs dat het met hard werken ook lukt. Ik moet me nooit forceren om ’s ochtends op te staan voor een training. Dat is het lichtpunt van de dag. Ik doe dat gewoon heel graag.”

In juli studeerde Vidts af als bio-ingenieur. Toch besliste ze om er nog een jaar postgraduaat bij te doen. “Dat gaat vooral over implantaten en protheses. Ik twijfel nog of ik het wel heel interessant vind, maar ik doe dat vooral om mijn hersenen te trainen en mijn gedachten te verzetten. Ik heb met Fernando Oliva (haar coach, VH) afgesproken dat ik tot Parijs hetzelfde patroon aanhoudt en nog geen job zoek.”

Financieel heeft ze dat voorlopig niet nodig. Ze ligt niet alleen onder contract bij Sport Vlaanderen als elitesporter, ze heeft ook partnerschappen lopen met Toyota, Visa, Etixx en Nike. “Dat maakt het leven toch wel aangenamer. Die extraatjes laten me toe een beetje te sparen. Maar geld heeft me nooit gedreven. Ik kom ook rond zonder die premies. Als die wegvallen, heb ik nog altijd mijn diploma. Dat is dus niet waarom ik aan atletiek doe.”