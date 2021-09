▶ Videobeelden tonen hoe Duitse hooligans supporterscafé Antwerp vernielen: honderdtal fans opgepakt

▶ Bekijk: Duitse hooligans trekken spoor van vernieling in Antwerpen

Royal Antwerp FC speelt vanavond tegen Frankfurt in de Europa League. De eerste Duitse supporters kwamen woensdag al aan in Antwerpen. De politie trof maatregelen zowel in en rond het Bosuilstadion als in de binnenstad, maar er zijn toch al onlusten gemeld.

Honderden supporters van Frankfurt trokken afgelopen nacht al naar de parking van de Makro. Daar hebben ze in hun auto’s overnacht, om vanochtend te voet naar café Great Old te vertrekken. “Daar kwamen ze ruzie maken en vernielingen aanbrengen aan vuilbakken en stoelen”, vertelt een ooggetuige. “De politie was maar met 15 man en daarom kregen ze een bevel om terug te trekken. Ze vroegen ons om te schuilen in het café. Plots braken de hooligans het raam en stormden ze binnen.” Daarop ontstond een gevecht, waarbij verschillende gewonden vielen, volgens getuigen ook enkele agenten.

De politie heeft tientallen Duitse supporters opgepakt op de parking van de Makro. “De politie is er min of meer in geslaagd om de groep weg te houden van het café en de aanwezige supporters. Er is wel glasschade aan het terras. We houden de groep nauwgelet in de gaten”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen. Later pakte de politie ook Duitse supporters op aan de ingang van het Bosuilstadion. In totaal werd een honderdtal supporters gearresteerd.

Op de Antwerpse Grote Markt hebben cafés uit voorzorg de deuren gesloten.