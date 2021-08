Video van emotionele Mieke Gorissen maakt indruk: ‘Wat? Dat kan niet, dat kan niet’

Ze gaf aan dat het vervroegde startuur van de marathon, vrijdagavond pas beslist, haar plannen stevig door elkaar schudde. “Ik kon het wel rationaliseren omdat het door de warmte was, maar het was mentaal niet gemakkelijk. Op voorhand maak je een tijdsschema. Als je dan plots ziet dat je zelfs geen acht uur meer kan slapen, dan ben je in paniek. Ik heb mijn man al wenend opgebeld.”

In een reactie aan Sporza barstte Gorissen in tranen uit. “Een bleitkous ben ik altijd”, verontschuldigt ze zich. “Doe maar”, reageert de journalist. Het interview wordt in vele reacties geprezen. “Bedankt om de verhalen en emoties van sporters zo mooi in beeld te brengen”, klinkt het.

Gorissen eindigde in de marathon als 28e in 2u34:24, op 7:04 van de Keniaanse winnares Peres Jepchirchir. “Ik heb mijn doel bereikt en daar mag ik trots op zijn”, aldus Gorissen. Ook Hanne Verbruggen zette een straffe prestatie neer. Zij finishte op de 49e plaats (2u38:03). “Ik ben tevreden, maar ik had toch liever wat meer vooraan geëindigd”, reageerde ze.

Mieke Gorissen. Beeld AFP

