Terwijl de Anderlechtse motor zwaar sputtert, draait die van blauw-zwart wel vlotjes. In de competitie althans, waar blauw-zwart een perfect rapport kan voorleggen. 12 op 12 na 1-2 winst in het Guldensporenstadion. Vossen, op penalty, en Diaby maakten voor de pauze het verschil. De Kerels vonden via Stojanovic de aansluiting waarna het nog pompen of verzuipen werd voor Club.