Victor Campenaerts maakt een doel van de Ronde van België: ‘De laatste drie weken zat ik duizend kilometer op de tijdritfiets’

Victor Campenaerts (30) begint met een pleister op de knie aan de Baloise Belgium Tour. Zaterdag kwam de renner van Lotto-Soudal ten val in Dwars door het Hageland. “Niet erg. Maar hoe ouder ik word, hoe moeilijker ik zo’n val in koers achter mij kan laten. Toen ik nog op tram twee zat, lukte dat veel vlotter.”

Maar conditioneel is alles wel in orde?

“Mijn conditie is nog niet top.”

Hoe komt dat?

“De indeling van mijn seizoen. Ik wou in het voorjaar en het najaar top zijn. Mijn voorjaar was zeer goed, mijn najaar valt in het water omdat de Benelux Tour wordt geschrapt. Ik weet nog niet welk ander doel ik mij in de nazomer moet stellen. De Vuelta is een mogelijkheid.”

Waarom is de Tour geen mogelijkheid?

“De Tour van vorig jaar, mijn eerste, is mij niet goed bevallen. De nervositeit in het peloton vond ik er soms over. Bovendien hebben we met Caleb Ewan een sprinter in de ploeg met grote winstkansen en sowieso zit ik niet in zijn sprinttrein. Ik rijd ook nauwelijks koersen met Ewan, hij kan beter een beroep doen op renners die hij kan vertrouwen in het gewriemel van de Tour.”

Je kiest dan maar voor de Ronde van België. Wat is de ambitie?

“De eindzege. Ik heb net de deelnemerslijst eens bekeken en eigenlijk is het gewonnen spel. Grapje. De tijdrit wordt cruciaal en daar heb ik veel op getraind. De laatste drie weken heb ik duizend kilometer op de tijdritfiets gezeten.”

De comeback van de tijdrijder Victor Campenaerts?

“Het BK tijdrijden wordt in Gavere georganiseerd. Normaal lagen start en aankomst naast mijn deur, maar door wegenwerken ligt de streep nu honderd meter verder. Ik weet er elke steen liggen, maar besef dat Remco Evenepoel torenhoog favoriet is.

“Ik heb weer een goed gevoel op de tijdritfiets maar het niveau van drie jaar geleden, toen ik de tijdrit won in Tirreno-Adriatico, zal ik niet meer halen. Hoewel duizend kilometer in drie weken veel lijkt, is dat peanuts vergeleken met het aantal uren dat ik in 2019 op de tijdritfiets zat. En de marginal gains die ik toen uitzocht, zijn vandaag gemeengoed of al wat achterhaald.”

Campenaerts: "De laatste weken voel ik niet dat ik de benen heb om potten te breken." Beeld BELGA

Nog even terug naar jouw voorjaar. Wat is jouw balans?

“Dik geslaagd. Vorig jaar mocht ik volgens Tiesj Benoot al blij zijn als ik na de eerste keer Haaghoek in de Omloop nog al mijn tanden had. Nu werd ik vijfde en was ik na Wout van Aert de beste man in koers.

“Enkel van Parijs-Roubaix heb ik spijt. Al vroeg in de koers viel ik hard op mijn rug. Ik had toen moeten afstappen, maar ik wou per se uitrijden om de heroïek van de koers te respecteren, ook al bereikte ik de piste na het verstrijken van de tijdslimiet. Stom. Hoewel ik zijn carrièreplan bewonder, is Roubaix uitrijden voor iemand als Bas Tietema het orgelpunt van de carrière. Bij mij voegt dat niets toe aan het palmares. Het was een einde in mineur van mijn voorjaar en ook de laatste keer dat ik mij echt super voelde op de fiets. De laatste weken voel ik niet dat ik de benen heb om potten te breken.”

Waarom was je in het voorjaar beter dan nu?

“De hoogtestage in januari was echt top. Ik vloog toen ik thuis kwam. Na de hoogtestage in Andorra van mei vloog ik een pak minder snel. Het hangt af van details. Een andere reden kan het echt niet zijn, want privé gaat alles mij weer voor de wind. Ik heb sinds kort weer een vriendin, Nel. Onze relatie zorgt ervoor dat ik met een extra versnelling rijd.”

Fietsen jullie vaak samen?

“Toch wel. Ik heb haar een paar keer getest op een brug over het kanaal en ze beet zich vast in mijn wiel en nam zo een KOM op Strava (snelheidsrecord op de populaire trainingsapp, red.). Onlangs hebben we samen 180 kilometer gefietst, tot aan het graf van Frank Vandenbroucke in Ploegsteert en terug. Een gemiddelde van 33 per uur. Ik moet er wel bij zeggen dat Nel voortdurend in mijn wiel zat.”

Laat de drang naar punten in de strijd om het behoud voor jouw ploeg Lotto-Soudal dan de motivatie zijn om er deze week iets van te maken.

(zucht) “Eerlijk, ik heb geen idee hoe het met die punten zit en of het nog overbrugbaar is. Ik weet enkel dat Arnaud De Lie fantastisch rijdt en veel punten scoort en het ons niet slecht uitkomt dat ploegen zoals EF, Israël en BikeExchange steeds meer vierkant lijken te draaien.

“Wat mij wel stoort, is de negatieve perceptie in de media over onze ploeg. In plaats van te schrijven ‘De Lie is fantastisch’ maken ze ervan ‘No De Lie, no party’ en dat hij de enige is die een prijs rijdt bij onze ploeg. Wie wordt van zo’n artikel gelukkig? Niemand toch? Wat we ook doen met de ploeg, het wordt zo gedraaid tot het een negatieve weerklank heeft. Stel dat Tim Wellens of ik de Ronde van België wint, wat gaan ze dan schrijven?”

Eerst die eindzege daadwerkelijk pakken.

“Met de benen van 2019, toen ik enkel mijn meerdere moest erkennen in Evenepoel, was ik nu topfavoriet. Hopelijk vind ik die benen snel terug.”

