Victor Campenaerts is werelduurrecord kwijt: onbekende Brit Dan Bigham legt 55,548 kilometer af

Campenaerts twijfelde er zelf niet aan dat Dan Bigham zijn werelduurrecord zou breken. Onze landgenoot kreeg gelijk. De Brit ging in het Zwitserse Grenchen relatief rustig van start, maar duwde vervolgens alsmaar meer het gaspedaal in. Halverwege zat hij op het schema van Campenaerts, finaal liet hij een afstand van 55,548 kilometer noteren. Straf.

De onbekende Bigham heeft nochtans nooit hoger gekoerst dan op continentaal niveau, de derde klasse van het wielrennen. Maar hij is wel een degelijke atleet en een goeie tijdrijder. Zowel dit jaar als vorig jaar werd hij tweede op het Brits kampioenschap, vorig jaar werd hij geselecteerd voor het WK tijdrijden in ons land. Hij reed de 43 kilometer tussen Knokke en Brugge aan bijna 52 kilometer per uur, hij werd 16de op 55 deelnemers.

Bigham is daarnaast geobsedeerd door aerodynamica en techniek. Hij vergaarde zoveel kennis dat hij vandaag een autoriteit is in het milieu. Het leverde hem de job van ‘performance engineer’ op bij INEOS Grenadiers.