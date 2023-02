Vertonghen: ‘Sinds het WK gaat het in stijgende lijn met mezelf en de ploeg’

In zijn eentje speelde Jan Vertonghen de laatste tien jaar meer Europese wedstrijden dan Anderlecht als club (84 tegen 77). Aan de Belgische recordinternational om paars-wit vanavond bij de hand te nemen en naar de laatste zestien van de Conference League te leiden.

Jan Vertonghen (35) heeft bijna 130 Europese wedstrijden op de teller staan. Toch doet een wedstrijd in de Conference League tegen Ludogorets hem nog iets. “Mocht dat niet zo zijn, dan zou ik er beter mee stoppen", zegt hij. “Ik ben nog steeds ambitieus. Ik wil zo ver mogelijk doorstoten in deze competitie.”

Maak eens de balans op van zes maanden Anderlecht?

“Ik had niet echt een plan vooraf. Ik wilde heel graag voetballen voor een club die mij heel graag wilde. Dat gevoel is er nog steeds, maar er is wel heel veel gebeurd: een trainerswissel, chaos op en naast het veld. Sinds het WK gaat het in stijgende lijn met mezelf en de ploeg. De nieuwe coach is op zoek gegaan naar een ploeg die écht voor Anderlecht wil spelen en die gelooft in dit project.”

Wesley Hoedt is vertrokken. Heeft dat een rol gespeeld voor jou?

“Vanaf Silkeborg zijn we met vier achterin gaan voetballen, dat had op zich niets met Hoedt te maken. Als linksvoetige centrale verdedigers waren we elkaars concurrenten, maar ik kon goed met hem opschieten.”

Het gaat in stijgende lijn, zeg je, maar jullie blijven wel onder de verwachtingen geklasseerd en rond de club blijft het onrustig. Een deel van de fans eist het ontslag van de voorzitter.

“Ook bij Ajax en Benfica was het op een bepaald moment chaos naast het veld en liep het daardoor minder op het veld. Ik trek mij dat aan, want het blijft mijn werkgever. Maar ik probeer daar ook afstand van te nemen. Als die elf spelers op het veld de weg wijzen, dan zorgt dat voor rust bij de supporters. Daar ben ik van overtuigd.”

Je hebt het al eens publiekelijk opgenomen voor Wouter Vandenhaute. Sta je nog steeds achter de voorzitter?

“Wouter Vandenhaute is een fan van Anderlecht, die absoluut het beste voor heeft met de club. Net zoals Marc Coucke het beste voor heeft met Anderlecht. Die willen Anderlecht zo snel mogelijk naar het niveau tillen waar de club thuishoort. Over beslissingen achter de schermen spreek ik mij niet uit, daar weet ik niets van.”

Het valt op hoezeer jij Zeno Debast en Killian Sardella coacht.

“Ik denk dat Sardella de laatste weken zijn waarde heeft getoond voor Anderlecht op de positie van linksback, die niet de zijne is. Hij vindt alsmaar beter zijn draai. Positieve coaching voor de jonge gasten vind ik heel belangrijk. Toen ik doorbrak bij Ajax speelde ik naast Jaap Stam. Dat was een mentor voor mij, ik heb daar heel veel vertrouwen uit geput.”

Jan Vertonghen en Zeno Debast op training. "Een extra jaartje Anderlecht zou niet slecht zijn voor hem." Beeld BELGA

Haalt Debast het niveau van jou en Toby Alderweireld op die leeftijd bij Ajax?

“Hij is negentien en staat verder dan ik op die leeftijd. Ik zocht nog naar mijn positie en speelde bij RKC. Ik ben wel stapjes blijven maken, hij moet ook blijven groeien. Maar Debast is rustig en bescheiden. Een extra jaartje Anderlecht zou niet slecht zijn voor hem, anderzijds weet je nooit wat er in de zomer kan gebeuren.”

Zijn je prestaties nu en je goede WK de beste manier om je critici de mond te snoeren?

“Er zijn veel dingen gezegd in de aanloop naar het WK. Dat bracht extra druk. Ik zeg niet dat ik opnieuw bewijsdrang had, maar het doet wel deugd dat ik nog steeds het niveau haal.”

Heb je het hoofdstuk Qatar kunnen afsluiten of blijft dat op de lever liggen?

“Ik had heel graag willen doorgaan. Langs de andere kant is het niet slecht dat er gebeurd is wat er is gebeurd. Soms heb je nood aan verandering en nieuwe prikkels, dit was zo’n moment. Die wedstrijd tegen Egypte was al een teken aan de wand en dat heeft zich tegen Canada en Marokko doorgezet. We vonden de antwoorden niet. Laten we hopen dat we er nu sterker uitkomen.”

Welke lessen heb je uit het WK getrokken?

“Dat bepaalde dingen te lang verbloemd zijn geweest door het resultaat. We speelden niet goed, maar we wonnen wel. Nu speelden we niet goed én wonnen we niet. Dan worden dingen sneller aangekaart, irritaties over tactische beslissingen of onderlinge frustraties. Het is goed om dat af en toe eens aan de kaak te stellen.”

Dus op de momenten dat het goed ging is er te weinig gepraat?

“Er is te lang uitgegaan van de kwaliteiten die er de jaren voordien altijd waren.”

Deed het deugd om een berichtje te krijgen van de nieuwe bondscoach, Domenico Tedesco?

“Hij heeft iedereen van de spelersraad een berichtje gestuurd. Hij probeert een beetje af te tasten en een gevoel te krijgen bij bepaalde jongens. Het was fijn om van hem een bericht te krijgen.”

‘Oud bestaat niet in het voetbal’, zei hij. ‘Kijk naar Messi en Chiellini’. Ben jij klaar om de Chiellini van de Rode Duivels te worden?

“Chiellini heeft op zijn 36ste nog een EK gewonnen met Italië, dus ik ben zeker klaar om de Chiellini van België te worden. Maar de coach heeft aangekondigd dat hij voor het beste team zal kiezen. Het team dat in maart speelt kan er tegen het EK 2024 helemaal anders uitzien. De coach zal per wedstrijd kiezen voor het beste team en ik zie wel of ik daar deel van uitmaak. Ik voel me goed, maar zal dat wekelijks moeten laten zien.”

Anderlecht - Ludogorets om 18.45 uur