Verstraeten pakt brons op EK judo: ‘Voelt als troostprijs’

In de kamp voor de derde plaats domineerde de 24-jarige Verstraeten voortdurend zijn tegenstrever uit Azerbeidzjan. In de reguliere vier minuten kon de Leuvenaar zijn overwicht nog niet omzetten in een score. Het defensieve judo kostte Aghayev wel een strafpunt. In de verlengingen volgde een gelijkaardig beeld en dat bracht een tweede strafpunt achter de naam van Aghayev. Na 1:20 kon Verstraeten een mooie worp dan toch verzilveren met de winnende waza-ari.

Op weg naar het brons moest Verstraeten vier keer verlengingen afwerken. In het eerste duel van de dag tegen een andere Azerbeidzjaan, Ahmad Yusifov, kon hij na 1:49 in de gouden score zijn tegenstrever in een houdgreep klemmen. Dat leverde een ippon op. Vervolgens won hij in de kwartfinale met waza-ari van de Fransman Cedric Revol en volgde een superlange halve finale van dertien minuten tegen thuiskamper Yanislav Gerchev, waarin Verstraeten op strafpunten de duimen moest leggen.

“Natuurlijk ben ik tevreden”, zei Verstraeten aan Sporza. “Maar die halve finale steekt nog. Naar mijn gevoel klopten die bestraffingen niet. Brons voelt aan als een troostprijs. Ik had liever een andere kleur gehad.”

Eerder veroverde Verstraeten bronzen medailles op de Europese Spelen van 2019 in Minsk en het Europees kampioenschap van 2020 in Praag.

Libeer, in de klasse tot 57 kilogram, pakte in haar kamp om brons uit met ippon tegen de Duitse Pauline Starke. Het was haar eerste medaille op een Europees kampioenschap.

Mina Libeer (wit) versus Pauline Starke. Beeld AFP