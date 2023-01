Verstoorde voorbereiding speelde Loena Hendrickx parten op EK kunstschaatsen: ‘Ik heb erg diep gezeten’

Geen goud, wel zilver. Dat is de medaille die Loena Hendrickx vanavond in haar koffer steekt. En waar de 23-jarige kunstschaatster zich intussen ook wel mee kan verzoenen, want tot drie dagen voor het EK leken haar trainingen nergens naar, zegt ze openhartig. ‘Ik lag veel op mijn kont op het ijs. Ik heb afgezien, veel traantjes gelaten.’

Het EK zit erop maar weer staat Loena Hendrickx op het ijs in de Metro Arena in het Finse Espoo, om te repeteren voor het gala - een verplicht nummertje voor de medaillewinnaars. Ze oogt wat moe. “Dat ligt niet aan de slaap maar aan de pijn. Mijn hele bil ziet blauw van mijn val zaterdag. Ik val normaal nooit zo hard.” Waarmee meteen veel is gezegd. Hendrickx schaatste op dit EK verre van foutloos en dat resulteerde in zilver. Het goud ging naar Anastasiia Gubanova, geboren in Rusland maar inmiddels in het bezit van een Georgisch paspoort.

Zilver. Daar had je een jaar geleden nog voor getekend, niet?

“Ja en daarom ben ik er toch ook trots op. Ik schreef geschiedenis voor België, opnieuw. En dat met drie grote fouten. Zot eigenlijk. Dat zegt veel over al mijn andere kwaliteiten. Verschillende juryleden zeiden me nadien dat ze me nog meer punten wilden geven omdat ze me echt de mooiste schaatster op het EK vonden maar als je twee keer valt, dan zit daar een grens op. Ik was wel voor het goud naar het EK gekomen maar het had ook slechter gekund.”

Je was ‘the one to beat’ op het EK. Ook jij sprak gouden ambities uit. Alle druk lag op jouw schouders. Was dat een fout?

“Ik heb daar intussen al wat over nagedacht, maar neen. Mentaal sta ik sterk en voel ik me zelfzeker. Voor de Grand Prix in Turijn was ik ook de favoriete en daar won ik wel. Maar het leven bestaat uit meer dan alleen maar sport.”

Je broer Jorik had het zaterdag over ‘twisties’. En je zei zelf ook dat je als een amateur aan het springen was op training.

“Ja. Ik heb diep gezeten omdat het niet ging. Ik kan me zelfs niet herinneren dat ik ooit zo slecht heb getraind. Ik was dat van mezelf niet gewend. Pas drie dagen voor de afreis naar hier ging het terug beter en herkende ik mezelf weer. Maar dat is niet genoeg, hé. Misschien als het EK wat later was gevallen...

“Die twisties maakten me heel onzeker. In schaatsen gaat het om millimeters en millisecondes. De minste aarzeling en je sprong gaat mis. Als het geloof verdwijnt, dan begin je te veel na te denken en reageer je te laat. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht, waar je niet makkelijk uit raakt. Ik heb veel met mijn kont op het ijs gelegen. Rechtstaan. Weer vallen. Ik heb afgezien, en veel traantjes gelaten. Ik vroeg me af: ‘Waar ben ik mee bezig?’ Sprak me moed in: ‘Komaan, Loena, je kan dit! Grijp deze kans.’ Gelukkig gaf ik niet op en kon ik de knop nog omdraaien. Anders was ik misschien niet op het EK geraakt.”

Heb je overwogen om forfait te geven?

“Neen, dat niet. Maar als er niets aan die trainingen was veranderd, dan had ik hier geen medaille gewonnen. Dan zou ik misschien zelfs niet in de top tien zijn geëindigd. Dat bewijst dat ik mentaal dus wel sterk sta. Het EK kwam gewoon te vroeg.”

Beeld AP

Op het WK en andere competities schaatste je sterk. Waar kwamen die slechte trainingen dan vandaan?

“Voor een deel omdat ik een einde heb gemaakt aan mijn relatie. Na een vijftal maanden heb ik ingezien dat we niet bij elkaar pasten. Zo’n breuk kom nooit gelegen maar ik moest er een punt achter zetten zodat ik me kon focussen op het EK. Ook atleten zijn maar mensen, hé. Het hele plaatje moet kloppen. Gelukkig kon ik op de steun rekenen van mijn familie en vrienden. En ik ben ook dankbaar voor de vele lieve berichtjes die ik allemaal kreeg in die moeilijke periode en nu.”

Volgens je broer miste je zelfs whereabouts door je ex-vriendje?

“Nee, dat was mijn eigen stommiteit. Ik heb dat gewoon niet goed ingevuld. Ik zit intussen ook aan twee streepjes dus ik moet opletten (een derde fout leidt tot een schorsing, VH). Maar ja, je moet heel je leven aangeven. Hier in Espoo moest ik plots in een ander hotel inchecken dan gepland. Dan mag je niet vergeten om dat ook meteen in je whereabouts aan te passen. Dat geeft allemaal toch veel stress.”

Het IOC en ook de Internationale Schaatsunie overweegt intussen de poort voor Russische sporters weer open te zetten. Was dit EK nu of nooit om goud te winnen?

“Misschien. Maar als ze op het EK van 2024 weer welkom zijn, dan hebben ze in principe maar recht op één atlete (het aantal inschrijvingen is gebaseerd op het resultaat van het jaar ervoor, VH). Ik kreeg ook reacties van Russische atleten die me ‘uitlachten’ omdat ik hier niet won en de winnares eigenlijk een Russin is die nu voor Georgië uitkomt. Wat ik eraan kan doen? Niets. Alleen hard trainen zodat het niet mijn laatste kans was.”

België mag door jouw tweede en Nina Pinzarrone’s vijfde plek zelfs drie Belgen naar het EK van 2024 sturen.

“Gek, hé. Maar heel leuk ook. Hoe ik Nina zie? Toch wel als een concurrente, omdat ik weet welk potentieel ze heeft. Technisch is ze even goed of zelfs beter dan ik. Maar dat is niet het enige dat telt.”

Over twee maanden komt het WK er al aan. Wat hoop je daar te presteren?

“Ik mag er zeker geen grote fouten maken zoals hier, anders haal ik de top tien niet. Op een WK ligt het niveau nog zoveel hoger. Maar als ik op mijn best ben, kan ik meedoen voor de medailles.”

Hoe ziet jouw programma tot dan eruit?

“Ik ga twee weken in shows rijden in Zwitserland om mijn hoofd leeg te maken en weer van de sport te genieten. En dan weer vollen bak trainen richting WK.”