Verstappens rimpelloze seizoen krijgt in Brazilië rafelrandje na negeren teamorder: ‘Het laat zien hoe hij echt is’

Het rimpelloze seizoen van Max Verstappen kreeg in Brazilië toch nog een rafelrandje. De Nederlander viel in de Grand Prix van Brazilië op door een botsing met zijn oude rivaal Lewis Hamilton. Vervolgens zette hij de relatie met zijn teamgenoot Sergio Pérez op scherp door opzichtig een teamorder te negeren.

Verstappen werd ruim een maand voor de slotrace in Abu Dhabi al wereldkampioen. Zijn team Red Bull werd een paar weken later voor het eerst sinds 2013 weer eens het beste team van de Formule 1. En hij won een recordaantal van veertien races. Toch hing er in de krappe paddock op Interlagos rond het teamgebouw van Red Bull een crisissfeer.

Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez behoorden eigenlijk direct na de race hun interviewronde langs tv-ploegen te maken, maar ze werden eerst doorgestuurd naar het teamgebouw voor spoedoverleg. Het duurde vervolgens bijna een half uur voordat de coureurs zich weer lieten zien. Pérez liep direct met een bedrukt gezicht weg. Verstappen bleef hangen en sprak nog even door met onder anderen zijn manager en teambaas Christian Horner.

Clash met oude rivaal

Het was een typerend slot voor een zeldzaam frustrerend weekeinde voor Verstappen en zijn team, waarin hij ook nog eens zijn aartsrivalen van Mercedes op de eerste en tweede plek zag finishen. Verstappen had het gehele weekeinde al moeite om tempo in zijn RB18B te krijgen. Hij wist dus vooraf dat hij er in elk geval voor moest vechten als hij hoger wilde finishen dan de derde plek waarvan hij vertrok.

Daartoe was hij bereid, bleek al vroeg in de race. Verstappen probeerde Hamilton in ronde zeven in het eerste, slingerende deel van het Interlagos-circuit te passeren. Daarbij raakten de coureurs elkaar. Verstappen was toen nog niet voorbij aan Hamiltons Mercedes. De wedstrijdleiding had weinig tijd nodig om Verstappen als schuldige aan te wijzen. Hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden en reed daarna een verloren race.

De clash met zijn oude rivaal leek het verhaal van de wedstrijd te worden, tot Verstappen in het slot van de wedstrijd opzichtig een teamorder negeerde. Verstappen werd gevraagd om zijn zesde plek te ruilen met de zevende plek van zijn teamgenoot Pérez, omdat de Mexicaan nog volop kans heeft om tweede te worden in de WK-stand; hij heeft net zoveel punten als Ferrari-coureur Leclerc. Dat zou een primeur zijn voor Red Bull.

Crisisbijeenkomst na teamorder

“Ik heb het jullie eerder verteld en jullie moeten dit nooit meer aan mij vragen”, bitste Verstappen over de boordradio, om daarna ‘gewoon’ als zesde te finishen. Het leidde tot een woedende reactie van Pérez over eveneens de boordradio. “Het laat zien hoe hij echt is”, zei hij.

Teambaas Horner zei tegen de Mexicaan dat de situatie na de race intern zou worden besproken, wat dus leidde tot de crisisbijeenkomst direct na de finish.

Eenmaal voor de tv-camera’s bleken beide coureurs enigszins tot bedaren gebracht. Pérez wilde enkel kwijt dat hij in het verleden ‘veel’ voor Verstappen heeft gedaan, doelend op onder meer zijn cruciale rol in de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Hij hield daar met fel verdedigen Hamilton een tijd op. Dat hielp Verstappen uiteindelijk aan zijn titel. “Verder is het goed deze discussies intern te houden en verder te gaan als één team.”

Verstappen zei dat in het gesprek in het teamgebouw ‘alles op tafel’ was gelegd. “En ik begrijp dat Checo (bijnaam van Pérez, red.) teleurgesteld is, maar ik heb uitgelegd waarom ik het niet heb gedaan. Dat heeft te maken met iets dat in het verleden is gebeurd”, zei hij. Verstappen wilde verder geen details delen. “Als team begrijpen we het en we moeten nu naar voren kijken. Checo staat nu op een gelijk aantal punten met Leclerc en als hij in Abu Dhai hulp nodig heeft, zal ik hem dat bieden.”

‘Hoopte dat we na vorig jaar weer konden racen’

Over zijn clash met Hamilton was Verstappen aanzienlijk spraakzamer: “We reden naast elkaar en ik voelde dat hij me geen ruimte zou geven”, zei hij. “Dus toen dacht ik: oké, dan botsen we maar. We waren toch te langzaam en het verpestte ook zijn kans om de race te winnen. Ik dacht dat we het na vorig jaar allemaal misschien zouden vergeten en dat we eindelijk weer gewoon konden racen”, zei hij refererend aan de intense titelstrijd met Hamilton vorig jaar.

“Maar je voelt het gewoon bij een coureur of hij je ruimte gaat geven of niet en hij had totaal geen intentie mij die ruimte te geven.” Hamilton, die als tweede finishte achter zijn teamgenoot George Russell, wilde op zijn beurt weinig woorden besteden aan de clash met Verstappen. “Wat moet ik zeggen?”, zei hij direct na de race. “Je weet hoe het is met Max.”

Voor iedereen die vreesde dat volgend seizoen net zo bloedeloos zou worden als het dit jaar soms oogde, was de Grand Prix van Brazilië een opluchting. De race leverde meer verhaallijnen op dan de twintig races daarvoor, die ongetwijfeld allemaal in 2023 vroeg of laat zullen terugkeren.