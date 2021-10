Verstappen weer leider in F1, Hamilton boos op team

Lewis Hamilton leek op weg naar het podium maar werd in de slotfase naar binnen geroepen voor een nieuw setje banden. Daardoor ging hij van drie naar vijf. “We hadden waarschijnlijk buiten kunnen en moeten blijven”, zei de Brit van Mercedes, die de leiding in het WK-klassement weer moest afstaan aan Verstappen.

“Het was volgens mij helemaal geen moeilijke beslissing. We zullen hiervan leren”, verklaarde Hamilton na afloop. “Ik luisterde omdat we als team werken en het team riep me naar binnen. We verloren twee plaatsen door de pitsstop, misschien zelfs wel meer.”

De volgende afspraak is Austin op 24 oktober. “Ik denk dat we in de VS ook weer een goed gevecht met Mercedes gaan hebben”, besloot Verstappen. “Het hele jaar is het al close.”