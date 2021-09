Verstappen viert zege bij zijn thuis-GP

“Dit was zeker een goede dag”, zei Verstappen, die moeite moest doen om boven het applaus en geschreeuw van het publiek uit te komen. “De verwachtingen waren natuurlijk heel hoog voor dit weekend. Het is nooit makkelijk om die waar te maken. Ik ben zo blij dat ik hier heb kunnen winnen en de leiding in het WK kon nemen. De start was goed. Mercedes probeerde het ons heel lastig te maken, maar we konden ze goed counteren met de pitstops. We kunnen heel tevreden zijn met deze teamprestatie.”

Langs de baan schoot vuurwerk de lucht in toen Verstappen na 72 rondes als eerste over de finish was geracet. “Dit was episch, je bent briljant”, zei teambaas Christian Horner van Red Bull over de boordradio. “Je hebt je thuisrace gewonnen. Geniet van de uitloopronde en het podium.” Verstappen bedankte zijn team direct over de radio. “Bedankt jongens, geweldige strategie. Ik heb genoten van die 72 rondes hier.”

Na de uitloopronde klom Verstappen op het rechte stuk op zijn bolide en liet hij zich toejuichen door het publiek. Verstappen meldde zich daarna met de Nederlandse vlag om zijn schouders op het podium voor de prijsuitreiking.