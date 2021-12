Verstappen versus Hamilton: klaar voor de clash/crash?

In Abu Dhabi eindigt zondag een van de spannendste formule 1-seizoenen ooit. De grote vraag: is Max Verstappen of Lewis Hamilton meteen wereldkampioen, of er wacht er nog een lange nasleep vol intrige?

1. Wie als eerste over de streep komt is wereldkampioen. Maar wat als Verstappen min of meer opzettelijk Hamilton van de baan rijdt, of als ze allebei de finish niet halen door een onbesuisde actie?

Bij een crash van Hamilton, of van beide coureurs, blijft Verstappen de WK-leider omdat hij meer races heeft gewonnen (negen tegen acht). De kans is dan alleen groot dat hij na de race niet direct wereldkampioen is.

Verstappens team Red Bull en het Mercedes-team van Hamilton kloppen al maanden bij de kleinste hint van vals spel aan bij de wedstrijdleiding. Dat zullen ze zeker doen als blijkt dat de titel op een omstreden manier is veroverd. Hoogstwaarschijnlijk volgt er dan een protest en een lange nasleep. Die zou in theorie kunnen eindigen bij het hoogste autosporttribunaal van racefederatie FIA in Parijs.

Coureurs die in soortgelijke situaties hebben gezeten, zoals oud-wereldkampioenen en tv-analisten Jacques Villeneuve en Damon Hill, worden er in Abu Dhabi volop over bevraagd. Beiden kregen te maken met een omstreden actie van zevenvoudig kampioen Michael Schumacher in hun titelgevechten. Hill verloor in 1994 de titel op één punt, nadat hij uit de slotrace was getikt door Schumacher. Drie jaar later poogde Schumacher iets soortgelijks bij Villeneuve. De actie was te opzichtig, waarna de Duitser werd geschrapt uit de WK-stand.

“Hij weet er niets van, hoor”, zegt Hill grappend als hij langs een groepje journalisten loopt dat met Villeneuve praat. De afgelopen weken had Hill de formule 1 al opgeroepen vooraf duidelijk aan te geven wat er zondag wel en niet door de beugel kan. Wedstrijdleider Michael Masi gaf daar gehoor aan door de teams te wijzen op de sportiviteitsregels en te waarschuwen dat de scheidsrechters ‘in uitzonderlijke gevallen’ WK-punten kunnen afnemen.

Of dat voldoende is? Hill vindt van wel. “We kunnen niet altijd gebeurtenissen uit het verleden extrapoleren en plakken op wat er nu gebeurt. We weten niet hoe het zal gaan, maar ik weet zeker dat Verstappen boven alles zal willen winnen op basis van snelheid en genialiteit. Niemand twijfelt aan zijn talent en ik denk dat hij geen strong man tactics nodig heeft om te winnen.”

2. Verstappen moest de laatste races veel risico nemen omdat de Mercedes duidelijk sneller was. Is dat nu weer zo?

Mercedes beschikte in de tweede seizoenshelft op de meeste circuits over de snelste auto, erkende Red Bull-teambaas Christian Horner gisteren nog ruiterlijk. Dus op papier zou dat in Abu Dhabi ook zo moeten zijn. Daar komt bij dat Hamilton over de frissere motor bezit. Zijn krachtbron is vier races jonger dan die van Verstappen. Dat is een voordeel: hoe minder races een motor moet ‘overleven’, hoe agressiever hij afgesteld kan worden.

Dat alles bij elkaar dwong Verstappen tot zijn alles-of-nietsrace in Saudi-Arabië, vorige zondag. Hij reed er vanaf de allereerste trainingsrondjes vol op de limiet. Na de race werd hij bekritiseerd vanwege zijn felle rijden, waarvoor hij twee straffen kreeg. Aan de andere kant: dat Verstappen nog kans maakt op de titel heeft hij te danken aan zijn fantastische rijden, zei zijn teambaas. “Hij heeft ons in het kampioenschap gehouden en hij moet nu nog één keer Hamilton zien te verslaan, zoals hij al negen keer eerder deed dit jaar.”

Sir Jackie Stewart, 82 inmiddels, hoopt dat Verstappen in Abu Dhabi zijn hoofd koel weet te houden. Kalmte is voor Verstappen de sleutel naar de titel, denkt de Schot. “Nu gaat het om mind management”, zegt de drievoudige kampioen, terwijl hij naar zijn voorhoofd wijst. “Al die gasten hebben een door God gegeven talent. Maar het belangrijkste is daar goed mee om te gaan. Blijf op het asfalt, want het is makkelijk om over de grens te gaan.”

Lewis Hamilton (Mercedes) verkent het Yas Marina-circuit per step. Beeld ANP

3. Wie ligt het circuit in Abu Dhabi beter en wat is het voor circuit?

Als de laatste race in Abu Dhabi de graadmeter is voor die van zondag, dan wint Verstappen met speels gemak de wereldtitel. Hij startte in 2020 vanaf de eerste plek en reed daarna probleemloos naar de zege. Het was de eerste overwinning op het Yas Marina-circuit voor Red Bull, na zes zeges op rij voor Mercedes.

Verstappen werd donderdag bevraagd over wat die race voorspelde voor die van zondag. “Niets”, zei hij direct. “Zij waren toen niet meer bezig met dat seizoen en hadden alles al gewonnen, terwijl wij nog volop aan het doorontwikkelen waren.”

Daar komt bij dat het circuit in vergelijking met die vorige race flink is aangepast. Er is een chicane verwijderd, vier bochten zijn wijder gemaakt en vier korte, scherpe bochten zijn veranderd in één langgerekte bocht. Het circuit is daardoor vloeiender en sneller, wat het minder saai moet maken. Door al die wijzigingen is het lastig om vooraf een favoriet te benoemen. De eerste trainingen gisteren gaven geen kraakhelder beeld. Verstappen was in de eerste training de snelste, Hamilton was in de tweede training ruim een halve seconde sneller dan de Nederlander.

4. Is Verstappen echt zo’n crazy guy, zoals Hamilton bij de vorige race beweerde, of heeft Hamilton ook weleens zoveel risico moeten nemen?

Voor Verstappen is het simpel: alles is makkelijker als je de snelste auto bezit. “Dan had ik in mijn eerste seizoen, in 2015, al voor de titel kunnen strijden. Je hoeft dan veel minder risico te nemen.”

Het liefst rijdt hij saai naar zeges, waarbij het enkel de vraag is met hoeveel seconden verschil hij wint. Die luxe heeft hij nu niet vanwege de snellere Mercedes. Dus zoekt hij naar andere manieren om de titel te veroveren. Net zoals Hamilton dat eerder dit jaar deed op Silverstone, toen Verstappen duidelijk de bovenhand had. Hamilton reed Verstappen in die race met een overmoedige en bestrafte inhaalactie van de baan. Maar Hamilton heeft die ruwe kant de afgelopen zeven jaar zelden moeten tonen, omdat hij in veruit de meeste races de soevereine bolide had.

Volgens oud-wereldkampioen Villeneuve zijn dat belangrijke kanttekeningen bij de huidige titelstrijd. Hij vindt dat Verstappens prestatiedrang grotendeels binnen de perken is gebleven. “Misschien dat alleen die vorige race iets te veel van het goede was. Maar uiteindelijk verloor hij niets en finishte hij als tweede. Daar was hij anders ook gefinisht. Plus: nu ligt de druk bij Hamilton, want hij weet dat hij het niet rustig aan kan doen.”

Marshals duwen de bolide van Verstappen in de garage. Beeld EPA

5. Valt de ontknoping vaker op de laatste racedag? En hoe vaak is dat controversieel geweest?

In 30 van de 72 F1-seizoenen was het tot de slotrace spannend. Slechts één keer eerder, in 1974, stonden twee titelrivalen daarbij ook nog eens op exact hetzelfde puntenaantal. Dat slot leidde tot weinig controverse. De Ferrari van de Zwitser Clay Reggazoni bleek al vroeg in de race lastig te besturen. Reggazoni finishte uiteindelijk als elfde, waardoor de Braziliaan Emerson Fittipaldi aan zijn vierde plek genoeg had voor de titel.

Het lijkt uitgesloten dat het duel tussen Verstappen en Hamilton net zo geruisloos eindigt, met name door de felle woorden van Verstappen op donderdag. Hij zei het gevoel te hebben dat hij onterecht onder een vergrootglas ligt bij de wedstrijdleiding.

De aanloop naar de finale is enigszins vergelijkbaar met wat uiteindelijk zou leiden tot een van de controversieelste momenten in de formule 1: de clash tussen Ayrton Senna en Alain Prost in de voorlaatste race van het seizoen in 1990. Senna had al een tijd het gevoel dat hij werd benadeeld door racefederatie FIA, die op de hand van Prost zou zijn.

Dat gevoel werd versterkt toen hij bij de voorlaatste race in Japan de eerste startplek veroverde, maar geen toestemming kreeg om de race te beginnen vanaf de kant met de meeste grip. Prost startte als nummer twee aan die ‘goede’ kant, waarna Senna voor de race al beloofde zijn auto als eerste de bocht in te sturen, of zijn aartsrivaal daar nu wel of niet reed. De Braziliaan voegde een dag later de daad bij het woord. Beide coureurs crashten en Senna won zo de titel.

Twee jaar geleden zei Verstappen te begrijpen wat Senna deed toen hij een filmpje kreeg voorgeschoteld van het voorval. Donderdag kon hij zich die uitspraak niet meer herinneren. “Maar ik snap het wel. Er speelde toen veel wat niet helemaal eerlijk was”, zei hij in gesprek met de Nederlandstalige pers. Of hij gelijkenissen ziet? “Vind ik lastig om te zeggen. Behalve dat ik het niet eens ben met wat er de afgelopen weken is gebeurd.”

6. Wat is de verwachting: wordt deze race door de coureurs, een jury of een rechter beslist?

De coureurs én hun teambazen waren de afgelopen dagen kraakhelder: ze willen dat het kampioenschap beslist wordt op het asfalt, op een ‘nette’ manier. Teambazen Toto Wolff (Mercedes) en Christian Horner (Red Bull) gaven elkaar gisteren na een persconferentie zelfs een hand en wensten elkaar succes. Het probleem: dergelijke woorden en gebaren zijn in de formule 1 na één meter racen vaak niets meer waard.