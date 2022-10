Verstappen moet zijn eerste wereldtitel ondanks spilzucht niet teruggeven

Een dag na het behalen van zijn tweede wereldtitel kon Max Verstappen andermaal opgelucht ademhalen: hij behoudt ‘gewoon’ zijn eerste titel. Wellicht krijgt zijn team Red Bull een geldboete.

Racefederatie FIA meldde dat zijn team vorig seizoen weliswaar te veel geld had uitgegeven aan het ontwikkelen en verbeteren van zijn auto, maar door de relatief kleine overschrijding hoefde Max Verstappen niet te vrezen voor de zwaarste straf: puntenaftrek, waarmee zijn titel in gevaar kon komen.

Red Bull was het enige team dat in 2021 het zogenoemde budgetplafond van 145 miljoen dollar had overschreden. Het ging daarbij om een ‘kleine’ overschrijding van minder dan 5 procent. Op zo’n overtreding staat een geldboete of een lichte sportieve straf.

Ook had de renstal samen met Aston Martin ‘procedurele fouten’ gemaakt aangaande het budgetplafond. Daar staat een soortgelijke straf op. De FIA gaat de komende tijd in gesprek met de teams en komt daarin waarschijnlijk met een strafvoorstel. De kans is aanzienlijk dat het bij geldboetes blijft.

Druk opvoeren

De formule 1 zat al weken te wachten op de berekeningen van de FIA. Eind vorige maand, in Singapore, werd vanuit het niets door twee media het bericht gebracht dat Red Bull vorig seizoen te veel had uitgegeven. Het was alleen onduidelijk hoeveel, waarna er volop werd gespeculeerd.

De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) groet zijn fans in Suzuka, waar hij zondag zijn tweede wereldtitel heeft veroverd. Beeld AFP

Bij een overschrijding van meer dan 5 procent, dus in 2021 zo’n 7,5 miljoen dollar, dreigde in het uiterste geval het schrappen van WK-punten of zelfs schrapping uit de WK-stand. Dat zou enorme gevolgen kunnen hebben voor Verstappen, aangezien hij zijn titel met ‘slechts’ acht punten voorsprong op Lewis Hamilton won.

Mercedes en Ferrari legden in Singapore alvast flinke druk op de FIA. Zo zei Ferrari-directeur Laurent Mekies dat het budgetplafond een cruciale test wachtte. “En als we niet slagen voor die test is het waarschijnlijk game over, omdat de gevolgen dan enorm zullen zijn.”

Het was niet vreemd dat juist die twee topteams zich roerden. Na jaren onderhandelen tussen de F1-teams, rechtenhouder FOM en autosportfederatie FIA werd vorig jaar het budgetplafond ingesteld. Volgend seizoen staat dat plafond op 135 miljoen dollar. Dat is aanzienlijk minder dan de budgets van ruim 400 miljoen waarmee de topteams voorheen werkten.

Kleinere teams helpen

Doel met het plafond is om de kosten van de almaar duurder wordende formule 1 binnen de perken te houden. Zo zou het makkelijker worden voor de kleinere teams om te overleven, met als resultaat een gezondere en toekomstbestendiger sport. Ook moet het plafond de enorme verschillen tussen de teams verkleinen, voor meer spanning.

Beeld Photo News

Het maakte van de maatregel een van de grootste veranderingen in de formule 1 ooit. Het succes van het plafond staat of valt alleen wel met handhaving. Dat zette de FIA bij een mogelijke mega-overschrijding van Red Bull, direct in het eerste jaar na instelling, voor een dilemma. De federatie kon dan niet anders dan Red Bull zwaar straffen, met als gevolg niet te overziene imagoschade als dat zou leiden tot het afnemen van Verstappens titel.

Aan de andere kant zou een te lichte straf de geloofwaardigheid van het hele systeem, en daarmee ook de sport, op het spel zetten. Teams zouden meteen weer met geld gaan smijten. De beperkte overschrijding van Verstappens team moet daarom ook tot opluchting hebben geleid op de FIA-burelen in Parijs. De komende tijd kan de organisatie volop nadenken over een straf die tot tevredenheid leidt bij de concurrenten van Red Bull, maar tegelijk een al rumoerig seizoen een jaar later niet nog meer bevlekt.