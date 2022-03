Verstappen is de beste in Jeddah na spannende strijd met Leclerc

Formule 1 zal altijd een aparte sport zijn. Valt dan eens een raket van een terroristische groepering, gesteund door Iran, op een boogscheut van het stadion. Een beetje voetballer pakt zijn tas en loopt naar huis. Maar de helden van het asfalt, die blijven en racen.

Het had één voordeel: de F1-fanaat werd daar niet slechter van. Gisteren brachten Max Verstappen en Charles Leclerc een heuse thriller op het asfalt. Niet eens een halve seconde zat er tussen de Red Bull en de Ferrari, na vijftig ronden koersen. Het was geleden van Monza 2020 dat het nog zo krap was.

Daarmee bevestigde Jeddah 2022 wat we een week eerder na de seizoensopener in Bahrein al vermoedden: het gaat dit seizoen tussen Verstappen en Leclerc. Natuurlijk evolueren auto’s in de loop van het seizoen, en doet het ene team het in die oefening niet zelden beter dan het andere. Maar zoals het er nu uitziet, wordt het ieder koersweekend weer ontzettend moeilijk om te voorspellen wie de bovenhand krijgt.

Gisteren was dat Verstappen. In het slot van de koers was hij een zucht sneller dan Leclerc, dankzij iets beter bandenmanagement, en greep hij met nog drie ronden te gaan de macht. Hoewel, in de laatste twee ronden was er een gele vlag omdat een of andere knoeier in de bandenmuur was gegaan. Bloedsnelle circuits als Jeddah scheiden altijd kaf van koren. Zo kon Leclerc wel nog aanvallen om die zege terug te pakken, maar hij mocht niet meer.

Jeddah 2022 bevestigde nog een ander gevoel dat we in Bahrein al hadden. Er tekent zich nu al een hiërarchie af bij Ferrari: Leclerc was andermaal te snel voor zijn teamgenoot Sainz, zowel in kwalificaties als koers. Een hiërarchie die we bij Red Bull al langer kenden, en die voor het eerst werd verstoord. De uitzondering bevestigt ook in F1 de regel: Sergio Perez zette zijn machine voor het eerst in zijn carrière op poleposition. Max lukte pas de vierde tijd.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Perez had pech met de safety car die net na zijn bandenwissel op de piste kwam - wie tijdens de safety car een pitstop maakt verliest veel minder tijd - maar eigenlijk paste dat scenario in een constante: de Mexicaan is een maat te klein voor zijn kopman Max. Noteer dus maar: 2022, dat wordt Max contra Charles.

Een duel waarin ene Lewis Hamilton zich alleen zal kunnen mengen als Mercedes serieuze stappen vooruitzet. Niet uitgesloten maar toch onwaarschijnlijk. Het illustreerde de wanhoop van Hamilton: hij gooide de afstelling van zijn auto zaterdag helemaal overhoop voor de kwalificaties, en het ding was niet meer vooruit te branden. Resultaat: vijftiende op de grid, tiende in de uitslag. Werk aan de winkel.

Het duel tussen Verstappen en Leclerc belooft des te boeiender te worden omdat die twee in een heel andere dimensie rijden dan Max en Hamilton vorig jaar. Er is een zekere vorm van respect tussen de twee aan het groeien, en dat is vooral dankzij Leclerc. Verstappen reed in de laatste ronden nog te foeteren (“hij is niet fair”) maar hield na de finish een veel vriendelijke discours. Omdat Leclerc hem nog geen honderd meter voorbij de finish al via de boordradio had gefeliciteerd?

“Bikkelhard maar fair. Zo hebben we geduelleerd,” zei Leclerc. “Natuurlijk had ik graag gewonnen, en ben ik daarom ontgoocheld, maar dit was zo heerlijke racen: zo zou iedere koers moeten zijn. Proficiat, Max.” Waarom Verstappen opgelucht ademhaalde, en zei: “Voila, mijn seizoen is eindelijk begonnen. En het was moeilijk, maar ik heb me geamuseerd.”