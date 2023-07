Verstappen geniet van zijn dominantie in de formule 1

Het zegt wat over de populariteit van de formule 1. Francorchamps 2023: nokvol. Een paar weken na de start van de voorverkoop was de tent al uitverkocht. En als volgende week de voorverkoop voor 2024 begint zal het niet anders zijn.

Je moet het nochtans niet voor de spanning doen. Iedereen weet dat Max Verstappen zondag zonder ongelukken wint en zijn tiende overwinning op twaalf GP’s pakt. Zelden domineerde een coureur zo. De Red Bull RB19 is met voorsprong de beste auto, maar dan moet je er nog wat mee doen. Kijk naar ploegmaat Sergio Pérez: 110 punten verschil in het klassement.

“De wereldtitel voor teams is heel belangrijk voor Red Bull. Maar ik denk wel dat ik die alleen kan binnenhalen”, zei Verstappen twee weken geleden in Silverstone.

Het grote verschil met Pérez is niet alleen dat hij sneller is, hij maakt ook geen fouten. De sleutel tot die perfectie is concentratie. Als de auto op de grid geparkeerd staat, rest de coureurs nog een halfuur tot de start. Dat halfuur vult Pérez doorgaans ergens tegen een muurtje of in de motorhome. Ondertussen staat Verstappen in de garage bij zijn ingenieurs om alles in detail te overlopen.

Iedereen overklassen, gaat dat niet vervelen? Verstappen: “Je bent blijkbaar vergeten hoe Mercedes domineerde tot en met 2020. Wij hebben jaren keihard gewerkt om in deze positie te komen. Ik wil dus nog wat genieten van dit momentum. Ja, een spannend wedstrijdverloop is wel leuk. Maar dan moet je natuurlijk ook winnen. Dus geef mij maar een race waarin ik de beste auto heb en van start tot finish op kop rijd.”