Verstappen gelooft het eerst zelf niet: hij is voor de tweede keer wereldkampioen

Was hij het nu wel of niet? Verwarring alom na de grand prix van Japan, in de ruimte waar de coureurs die op het podium staan even kunnen bijkomen van de race. Max Verstappen werd gevraagd een kamer in te gaan, met op de deur de tekst: reserved for world champion. “Maar dat ben ik niet”, zei hij lachend.

Tot hij opnieuw de vraag kreeg, en zijn gezicht en toon serieuzer werden: “Maar ik ben het niet, toch? Weet je het zeker?” Enigszins met tegenzin nam hij plaats op de fluwelen, rode fauteuil die voor hem als een troon was klaargezet. Hij ging er ongemakkelijk op zitten. Voor hem werd op een groot scherm, in vetgedrukte letters, zijn tweede wereldtitel aangekondigd. Hij geloofde er dan nog niets van.

Zelden werd een kampioenschap in de formule 1 chaotischer bevestigd dan de tweede titel van Verstappen. Lang leek de 25-jarige Nederlander naast verlenging van zijn titel te grijpen in Japan. Zijn belangrijkste rivaal Charles Leclerc reed voortdurend op de tweede plek en door een regenonderbreking van bijna twee uur leek hij door het beperkte aantal gereden ronden niet het maximale aantal punten te gaan krijgen.

Het oogde daardoor zo goed als onmogelijk om minimaal acht punten meer te scoren dan Leclerc, zoals vereist was om in Japan kampioen te worden.

Straf voor Leclerc

Aan dat beeld kon ook een late straf voor Leclerc, die daardoor terugviel naar de derde plek, niets veranderen. Tot bleek dat iedereen, inclusief Verstappen en zijn team, zich had verkeken op een bijzin in het vuistdikke regelboek van racefederatie FIA. Daarin stond dat het voor de FIA mogelijk was om maximale punten uit te delen bij races als die na stilleggen ‘gewoon’ worden uitgereden, zoals in Japan het geval was, ongeacht het aantal gereden ronden.

De verwarring rond die regel haalde iets weg van Verstappens eerste ontlading en ook de soevereine wijze waarmee hij zondag in Suzuka naar de titel reed. Na de regenonderbreking zette hij in de nog resterende drie kwartier racen de rest van het veld op nat asfalt op bijna een halve minuut.

Zo veroverde hij zijn tweede titel in stijl, op het circuit waar hij dat ook het liefst wilde doen. In Suzuka reed hij in 2014 in een training zijn eerste officiële meters in de formule 1. Daarnaast is Japan het land van Honda, de bouwer van de sterke motor die een cruciale rol speelt in zijn overmacht.

Het leek allemaal pas bij het interview op het podium een beetje tot hem door te dringen. Hij noemde zijn eerste titel, die hij vorig jaar in de allerlaatste ronde won in Abu Dhabi, emotioneler. “Maar deze was eigenlijk mooier”, zei Verstappen. “Vooral door de vele zeges. Het was een speciaal seizoen en dat moeten we ons ook realiseren, want dit soort jaren komen niet vaak voor.”