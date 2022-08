Verstappen en co. racen ook volgend jaar in Spa-Francorchamps

“Formule 1 kan bevestigen dat het tot een akkoord is gekomen om ook in 2023 een grand prix van Francorchamps te plannen. Meer details over de kalender volgen later.” Met die korte verklaring maakten de grote bazen van de F1 zondag een einde aan de onzekerheid.

Het zag er zes maanden geleden nog anders uit. In de eerste versies van de kalender voor 2023 was geen sprake van een Belgische grand prix, omdat het contract van Francorchamps afliep en omdat het evenement niet meteen paste in de toekomstvisie van de F1. Maar hoe meer de tijd vorderde, hoe groter het vraagteken werd boven nieuwkomer Zuid-Afrika (circuit raakt niet klaar) en China (covidsituatie). Daarom werd naar alternatieven gezocht. Francorchamps dook op als eerste invaller.

Hoewel de eigenaars van het circuit en organisator Spa Grand Prix zich de voorbije jaren wentelden in zelfverheerlijking (“we hebben toch het mooiste circuit van de wereld”) en zich onaantastbaar waanden, zijn ze de voorbije maanden gaan inzien dat ze dringend moesten bijsturen. En dat deden ze. De Belgische grand prix 2022 was een goed georganiseerd event vol randanimatie en een verkeersplan dat voor het eerst in jaren leek te kloppen. Het kan niet anders of de bonzen van de F1 hebben dat ook gezien.

Sportief was Max Verstappen oppermachtig. Hij moest vanwege een gridstraf vanaf de veertiende plek starten, maar pakte de volle buit: winst van de GP en een extra WK-punt voor de snelste raceronde. Hij heeft in het klassement nu al bijna honderd punten voorsprong op zijn concurrenten.

Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, eindigde als tweede. De van poleposition vertrokken Carlos Sainz (Ferrari) kwam als derde over de finish. Volgende week vindt in Zandvoort de Nederlandse GP plaats.