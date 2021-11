Verstappen duldt geen tweede kopman naast zich bij Red Bull

F1-rijder Sergio Pérez zegt dat hij zondag graag zijn thuisrace zou winnen. Terechte ambitie met een Red Bull. Maar dan zal hij het wel eerst moeten vragen aan de échte baas van het team: Max Verstappen.

Het zit in het DNA van de formule 1. Hoe hard de betrokken partijen het ook proberen te ontkennen en tot vervelens toe herhalen dat beide autocoureurs hetzelfde materiaal krijgen en dus gelijke kansen: in ieder team is er een nummer één.

Wie dat is, die nummer één, weet je meestal als je het salaris van de coureurs bekijkt. Soms staat het ook letterlijk in het contract. Ronnie Peterson was in 1978 sneller dan teamgenoot Mario Andretti. Maar de Amerikaan had eerst getekend bij Lotus en daarbij bedongen dat hij vetorecht had bij de aanduiding van zijn teamgenoot. Andretti duldde Peterson alleen omdat die een contract als twee viool tekende.

In andere gevallen dwingt een van de twee coureurs het af door aan de juiste touwtjes te trekken. Niki Lauda was daar een meester in, destijds bij Ferrari en Brabham. Clay Regazzoni, Carlos Reutemann of John Watson: ze ondervonden aan den lijve hoe ze langzaam maar zeker in de schaduw van de Oostenrijker werden geduwd.

Nog een andere manier om kopman te worden: je hebt zo’n dijk van een reputatie of palmares dat je een gruwelijk hoog jaarloon afdwingt en het team niet anders kan dan je als kopman naar voren te schuiven. Michael Schumacher bij Ferrari, van 1996 tot 2005. Sebastian Vettel, ook Ferrari, van 2015 tot 2020. Alleen moet je dan de prestaties bij het statuut kunnen voegen. In het geval van Vettel lukte dat niet toen hij in 2018 de jonge en getalenteerde Charles Leclerc naast zich kreeg. Ferrari bleef Vettel als kopman positioneren tot de situatie onhoudbaar werd. Eind 2020 mocht Vettel opkrassen.

Titelkansen vergroten

Dat het systeem van een kopman en een waterdrager gebruikelijk is in F1 heeft ook te maken met de strijd om de wereldtitel. Met een kopman is de kans veel groter dat je die pakt dan wanneer je beide coureurs hun ding laat doen. Jenson Button kan het weten. “Bij McLaren reden Hamilton en ik samen achttien overwinningen bij elkaar, van 2010 tot 2012. We pakten dus vooral punten van elkaar af. Was een van ons toen kopman geweest, dan was die ook wereldkampioen geworden. Maar het was Vettel die telkens de titel pakte omdat hij bij Red Bull wel de nummer één was.”

Bij Red Bull draait alles nu rond Max Verstappen, tot de wedstrijdstrategie van Sergio Pérez toe. En ja, het siert de Belgische Nederlander hoe hij bij Red Bull sinds 2015 langzaam maar zeker het laken naar zich toetrok om tot de huidige situatie te komen. Niet met een hoger salaris of met politiek ellebogenwerk, maar met prestaties. Door sneller te zijn dan zijn teamgenoot. Zozeer dat het vandaag vanzelfsprekend is dat Verstappen de nummer één van het team is.

Toen Red Bull eind vorig seizoen zou uitkijken naar een tweede coureur stond het letterlijk in de vacature: ‘moet in dienst van Verstappen rijden’. En dat Pérez twee maanden geleden zijn contract bij Red Bull mocht verlengen dankte hij alleen aan zijn belofte om die rol van wingman te blijven spelen.

Sergio Pérez in Mexico: "Pas in de koers hakken we knopen door." Beeld Photo News

Onberekenbare Bottas

In de titelstrijd is dat een voordeel voor Verstappen. Bij Mercedes is Valtteri Bottas ook de facto de nummer twee, maar die heeft het moeilijker met die rol, zeker nu hij eind dit seizoen moet opkrassen. Als de Mercedes-muur tijdens de race iets vraagt dat duidelijk bedoeld is om Hamilton te ondersteunen, durft Bottas weleens tegen te pruttelen. Of hoe de Fin een onberekenbare factor blijft voor Hamilton.

Niet zo bij Red Bull. “Ik ben er zeker van dat Red Bull mij hier wil zien winnen”, zei Pérez gisteren over zijn thuisrace. “We zien wel in de koers want pas dan hakken we knopen door, afhankelijk van de situatie.”

Leuk voor de Mexicaans krantenkoppen maar wishful thinking. Nooit was een coureur zozeer de sterke man in een team als Verstappen vandaag bij Red Bull. De Amerikaanse grand prix, twee weken geleden, maakte dat duidelijk. Zei Verstappen op een bepaald moment via de boordradio: “Dit is het moment om Pérez uit te spelen, jongens.” Lees: nu moet Pérez doen zoals afgesproken. Of hoe Verstappen bepaalde wat er moest gebeuren en niet zijn teambaas of ingenieurs.