Verschaeren, geen vaste titularis bij RSCA, geen Nations League, maar ook geen paniek: ‘Yari blijft niet ter plaatse trappelen’

In de Google-balk bestaat de suggestie: ‘Wat is er met Yari Verschaeren?’ Dat is een terechte vraag: Verschaeren (20) is, ondanks zijn talent, geen vaste basisspeler bij Anderlecht en hij mag niet naar de Final Four van de Nations League. Een zoektocht naar antwoorden.

Het is al voorgevallen dat, ergens te lande in een perszaal, een journalist oppert: “Misschien is Yari Verschaeren niet zo een groot talent als we vermoedden.” Dat kan, maar er zijn tegelijk elementen die die stelling tegenspreken. Zijn stats, om te beginnen: Verschaeren zit aan 14 doelpunten en 12 assists in 79 duels bij een zoekende club. Ter vergelijking: de terecht geroemde Charles De Ketelaere gaf bij Club 1 assist meer in 83 matchen, maar hij scoorde 3 keer minder. Wat voorts voor het potentieel van Verschaeren pleit, is dat Roberto Martínez een fan is en dat élke speler bij RSCA vertelt dat de Waaslander “een carrière aan de absolute top in het verschiet heeft”.

Anderzijds. Het valt niet te ontkennen dat Verschaeren niet meer sprankelt zoals in zijn eerste maanden als profvoetballer. Ook dit seizoensbegin loopt het moeizaam: de international (6 caps) schippert in het Lotto Park tussen basis en bank, en in die context kon je niet verwachten dat Martínez Verschaeren zou oproepen voor de Final Four van de Nations League. De speler zelf hoopte stiekem op een selectie – het tegendeel zou verbazen –, maar hield wel ernstig rekening met dit scenario.

Nochtans, zo vindt Verschaeren zelf, groeit hij opnieuw toe naar een bevredigend niveau. “Yari’s laatste wedstrijden waren goed”, klinkt het in zijn entourage. Dat is (groten)deels correct. Tegen Mechelen viel Verschaeren net na de pauze in en zorgde hij voor een kantelend spelbeeld. Op Sclessin was de aanvaller, weliswaar gedurende een iets te korte periode, bij de beteren op het veld. Thuis tegen AA Gent speelde Verschaeren een oké partij, op KV Oostende mocht hij slechts 12 minuten meedoen.

“Yari voelt zich goed in zijn vel”, vertelt men in de omgeving van het rugnummer 51. “Hij is zeer tevreden over zijn werk op training en over zijn progressie: tactisch en mentaal is Yari sterker geworden. Was hij destijds een jongen die louter op intuïtie voetbalde, dan heeft hij op dat gebied stappen gezetten. Het is niet zo dat wij vinden dat Yari ter plaatse blijft trappelen. Dat het rapper had kunnen gaan, dat is waar, maar we moeten eerlijk blijven: Yari heeft veel tegenslag gekend.”

Vijf coaches & aanslepende contractverlenging

Dat is niet gelogen. Verschaeren liep al twee zware blessures en een coronabesmetting op. Daarnaast kende hij sinds zijn doorbraak vijf verschillende coaches, elk met een andere filosofie: Hein Vanhaezebrouck, Karim Belhocine, Fred Rutten, Frank Vercauteren en nu dus Vincent Kompany. Er was de zoektocht naar een ideale positie – op de vleugel of toch maar centraal? – en de hetze over zijn contractverlenging. Het hielp allemaal niet. Maar de publieke opinie hield er nauwelijks rekening mee.

Het heeft het kamp-Verschaeren nooit gestoord. “De hype is weg, en op basis van de laatste twee seizoenen is dat niet eens abnormaal. Maar het hangt af van de verwachtingen. Wie dacht dat Yari de nieuwe Eden Hazard zou worden, komt nu bedrogen uit. (lacht) Dan is het logisch dat je ontgoocheld bent over zijn parcours. Wat evenwel echt telt, is hoe Yari daarmee omgaat. Op dat gebied zijn er geen zorgen: hij heeft vertrouwen. Als hij hard blijft werken, komt die topperiode sowieso terug.”

De flitsen dat hij in 2018 toonde -–na zijn debuut op STVV vergeleek een collega hem met Pär Zetterberg –, kan Verschaeren immers niet kwijtgeraakt zijn. Maar het is wel hoog tijd om die eindelijk weer wekelijks te etaleren. Anders moeten we die enkelingen, die hem ‘overroepen’ vinden, straks nog gelijk geven...

