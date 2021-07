Verrassing in het tennis: Japans boegbeeld Naomi Osaka sneuvelt al in de achtste finales

Vondrousova liep Osaka helemaal onder de voet in de eerste set. De Japanse kon slechts één keer haar opslagspelletje behouden en kreeg een 6-1 om de oren. In de tweede set was er meer evenwicht. Beide speelsters verloren snel één keer hun opslag. Nadien ging het gelijkopgaand tot 5-4. Osaka moest serveren om in de wedstrijd te blijven, maar dat lukte niet. Het derde wedstrijdpunt bleek het goede voor Vondrousova.

De partij tussen Vondrousova en Osaka kon zonder problemen afgewerkt worden onder een gesloten dak. Door de felle regenval werd onder meer het duel tussen Alison Van Uytvanck (WTA 59) en de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 9) onderbroken.

Osaka kende een woelige aanloop naar de Olympische Spelen. Ze won in februari wel nog de Australian Open, maar door mentale moeilijkheden gaf ze forfait voor haar tweede ronde op Roland Garros. Nadien nam ze niet deel aan Wimbledon. In Tokio vierde ze haar wederoptreden met eenvoudige zeges tegen de Chinese Saisai Zheng (WTA 52) en de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 49). De Tsjechische Vondrousova bleek een maatje te groot.