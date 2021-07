Verpletterende Antetokounmpo bezorgt de Milwaukee Bucks eerste NBA-titel in 50 jaar

Het was de vierde zege op rij, waardoor de achterstand van 2-0 in de best-of-seven op indrukwekkende wijze werd omgebogen (4-2). Antetokounmpo werd na het duel terecht verkozen tot MVP van de Finals. Hij pakte behalve vijftig punten ook nog eens 14 rebounds.

De laatste (en eerste) keer dat Milwaukee Bucks kampioen werd in de NBA was in 1971 met de latere LA Lakers-ster Kareem Abdul-Jabbar nog in de gelederen. Drie jaar later stonden ze opnieuw in de finale, maar toen moesten ze het afleggen tegen Boston Celtics. De Bucks zijn de opvolger van Los Angeles Lakers.

Giannis EXPLODES for 33 of his 50 points in the 2nd half of Game 6, fueling the @Bucks Taco Bell Comeback en route to their first NBA Championship in 50 years!



50 PTS

14 REB

5 BLK

17-19 FTM pic.twitter.com/qDbk0nHWeb — NBA (@NBA) 21 juli 2021

In de NBA Finals van 2021 tegen Phoenix Suns kwam de Bucks met 2-0 achter. De Suns wonnen de eerste twee thuiswedstrijden, maar de Bucks herpakten zich en verzekerden zich met vier overwinningen op rij van hun tweede kampioenschap. Phoenix Suns wacht na drie verloren finales nog steeds op de eerste titel in de NBA. In de zesde wedstrijd ging de strijd lang gelijk op, maar mede dankzij Antetokounmpo lukte het de Bucks in het laatste kwart afstand te nemen.

Antetokounmpo kreeg een fraaie beloning voor zijn optreden in de finale van de NBA. Hij werd uitgeroepen tot MVP, meeste waardevolle speler. “Ik hoop dat ik alle mensen in de wereld - van Afrika tot Europa - hoop geef. Ik ben kampioen. Ik hoop dat ik mensen de hoop kan geven dat je altijd moet blijven geloven in je dromen.”