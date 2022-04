Verliezen van maatje De Bruyne, dat laat Carrasco niet zomaar gebeuren

“Welke Rode Duivel de Champions League wint dit seizoen? Zeg jij het maar”, glimlacht Yannick Carrasco (28). Waarna hij er toch fijntjes aan toevoegt: “Ik hoop dat ik win.”

Atlético Madrid moet in de terugmatch van de kwartfinale een 1-0-achterstand ophalen tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne. “Het wordt een match in de match. Uitgeschakeld worden door een ploegmaat van bij de nationale ploeg zou toch een bittere nasmaak achterlaten. Er is een zekere rivaliteit, ja, op een goede manier.”

Carrasco heeft er zin in, en dat is niet verwonderlijk. De voorbije drie Champions League-duels moest hij in de tribune plaatsnemen wegens een schorsing. In de laatste groepsmatch tegen FC Porto had een geïrriteerde Carrasco rood gepakt na een armslag richting Otávio.

“Ik wilde niet zo fel reageren. Er waren veel mensen rond mij en ik wilde vrijheid”, zegt Carrasco, die met Pickx+ Sports sprak in zijn padelclub YC5 in Vilvoorde. “Tja, die voetballer is gekend als iemand die graag theater speelt. En hij is in zijn opzet geslaagd. Gelukkig heeft het team zich ook zonder mij kunnen kwalificeren.”

Ultradefensieve formatie

Atlético versloeg Man United in de achtste finales over twee duels met 2-1. Carrasco’s ploegmaats hielden ook Man City in de heenmatch van de kwartfinale enigszins in toom met een defensief blok – de 5-5-0-formatie is intussen een begrip.

Coach Diego Simeone verdedigde zijn speelstijl gisteren vurig op zijn persconferentie. “Ach, er zijn verschillende manieren om te winnen en ik kies hoe wij spelen. Daar moet iedereen respect voor hebben.” Eén iemand vond vorige week een gaatje om te scoren: Kevin De Bruyne. Lukt hem dat vanavond opnieuw?

Manchester City-middenvelder Kevin De Bruyne vloert Jan Oblak in de heenmatch. Beeld AFP

Carrasco ligt op de linkerflank in balans met Renan Lodi, al lijkt de Rode Duivel wel de voorkeur te krijgen. “Carrasco is enthousiast en gretig. We weten welke kwaliteiten hij heeft. We hebben een Carrasco nodig die beslissend is”, vertelde de Argentijnse coach, met wie de Duivel een goede band heeft.

Carrasco: “Heb je de documentaire over onze trainer gezien? Op een bepaald moment zegt zijn dochtertje: ‘Papa, het leven draait niet alleen rond voetbal. Wij zijn er ook.’ Dat raakte me wel. Ook zijn vrouw gaf aan dat hij het voetbal moeilijk kan loslaten. Dat is Diego Simeone. Hij is er áltijd mee bezig. Voetbal beheerst zijn leven. Hij geeft zich voor 1.000 procent en houdt gewoon van zijn job. Daarom ook dat hij het al tien jaar volhoudt als coach van Atlético. Hij levert straf werk. We spelen bijna elk jaar Champions League en pakten al trofeeën.”

Onder Simeone won Atlético twee landstitels, een Copa del Rey, twee Europa Leagues en bereikte het twee keer de finale van het kampioenenbal.

Professor

“Simeone heeft de club naar een hoger niveau getild. Hij zet veel in op tactiek en zal een oefening wel tien keer herhalen tot wij die uitvoeren zoals hij het wil. Hij is een professor en iemand die sterk is in psychologie. Hij praat met de spelers, heeft geduld en krijgt iedereen gefocust.” Dat zal ook vanavond tegen Man City geen probleem zijn.

Carrasco kan zijn tot dusver wisselvallig seizoen kleur geven. In totaal zit hij aan drie goals en vijf assists – van hem wordt meer verwacht. Al kreeg hij de voorbije maanden wel af te rekenen met een coronabesmetting en zijn Champions League-schorsing.

Welke Rode Duivel zal op 28 mei de Champions League-trofee in de lucht steken?

Atlético Madrid - Manchester City om 21 uur op VTM 2