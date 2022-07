Verlies van helpers verandert niets aan Pogacars vechtlust

In plaats van zeven heeft Tadej Pogacar nog maar vijf ploegmaats over. Komt dat wel goed in de loodzware Alpen-ritten vandaag en morgen? Zijn gele trui staat hij in elk geval niet graag af.

De vraag blijft Tadej Pogacar (23) achtervolgen: wil hij de gele trui, al sinds de zesde etappe in zijn bezit, eigenlijk wel behouden? Kost het zijn ploeg UAE Team Emirates niet te veel krachten om het leiderstricot te verdedigen? De tweevoudige Tour-winnaar moet toch in staat zijn in een later stadium, als het hooggebergte zich aandient, de zaken alsnog op eigen kracht helemaal recht te zetten?

Gisterenmiddag op een landingsbaan van een hooggelegen vliegveldje in Megève volgde het antwoord dat hij in Frankrijk al vaker heeft gegeven: ruim acht minuten na de finish van een grote kopgroep, waarin Magnus Cort Nielsen in de eindsprint de beste benen bleek te hebben, zette de Sloveen aan voor een sprintje. Hij glipte weg uit het peloton in een (vergeefse) poging zijn naaste belager Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma nog wat extra seconden aan te smeren, maar zeker ook om de leiding te behouden. Op de streep hield hij elf seconden over op Lennard Kämna, die deel uitmaakte van het gezelschap vluchters. De Duitser, die enige tijd virtueel het geel om de schouders had, verdrong Vingegaard wel van de tweede plaats.

Bennett positief

Het machtsvertoon met het sprintje op het vliegveld kon niet verhullen dat de kwetsbaarheid van Pogacars team er alleen maar groter op is geworden. Gisteren werd bekend dat George Bennett positief testte op corona en de Tour moest verlaten. De Nieuw-Zeelander, overgekomen van Jumbo-Visma, was voorzien als steun en toeverlaat in de Alpen en de Pyreneeën.

Het had weinig gescheeld of UAE had nog een belangrijkere pion moeten inleveren. De Pool Rafal Majka, ook een helper met een grote staat van dienst als het bergop gaat, bleek eveneens positief. Hij mocht toch van start gaan nadat drie artsen geen bezwaren zagen; die van het team, de wedstrijdorganisatie en de internationale wielerfederatie. Ze stelden vast dat Majka geen symptomen had en niet of nauwelijks besmettelijk bleek. Volgens de protocollen mogen renners dan in de koers blijven.

Met een sprintje op de landingsbaan van Megève probeert Tadej Pogacar zijn concurrenten nog wat seconden aan te smeren. Beeld AP

Eerder moest uit de ploeg de Noor Vegard Stake Laengen wegens corona opgeven. Pogacar verklaarde na de finish enorm te balen. “We hebben al twee sterke motoren verloren. Dat is heel jammer. Maar we blijven vechten tot het einde.” Volgens de geletruidrager zijn hij en zijn ploeggenoten voortdurend in isolatie, maar niet op de fiets. “We komen vlak langs zoveel juichende en schreeuwende mensen langs de kant, vooral op de klimmen. Dan is nabij contact niet te voorkomen.”

Voor de Sloveen lijdt het geen twijfel: een leiderstrui geef je niet zomaar weg. “Je zegt er nooit nee tegen. Het is zo speciaal die te mogen dragen. Als er een koers is, wil ik altijd mijn best doen, dus ook in de Tour de France. Je kunt beter een stap vooruit zijn dan achter de trui aan te rijden. Nu hebben we de controle, we hebben alles in eigen hand. Dat is voor mij en de ploeg juist iets gemakkelijker. En als je de trui weggeeft, krijg je ze misschien wel nooit meer terug.”

Klimaatprotest

De etappe kenmerkte zich door een niet al te steile, maar door de lengte van 21 kilometer toch pittige slotklim. Een groep van 25 vluchters viel langzamerhand uiteen, al kwamen er veel uiteindelijk nog samen in de laatste meters: tien renners eindigden binnen de 22 seconden. De moegestreden Kämna, die zich telkens weer stroef op gang trok na korte pogingen de vaart binnen de groep erin te houden, was van hen de laatste. Staande bij de finish, met een handdoek gevuld met ijsblokken om de nek, wachtte hij minutenlang op de komst van Pogacar, die hem dan toch van zijn gele droom beroofde.

De etappe kwam nog enige tijd stil te liggen doordat klimaatactivisten op 35 kilometer van de finish de doorgang van de renners blokkeerden. Ze hadden zich met hun handen aan het asfalt gelijmd. De koploper op dat moment, de Italiaan Alberto Bettiol, probeerde nog even tussen de actievoerders en hun fakkels met Bengaals vuur door te laveren, maar kon zijn weg niet vervolgen. Achter hem kreeg de kopgroep de opdracht in de remmen knijpen. Toen die renners weer vertrokken, moest het peloton enige tijd halt houden, totdat de oorspronkelijke tijdsverschillen weer waren bereikt. Volgens ploegleider Grischa Niermann van Jumbo-Visma vertrok het peloton echter 1:20 te laat.

Het protest bleef vrijwel geheel uit beeld, de Tour houdt niet van dergelijke inbreuken op het draaiboek. Het weerhield Pogacar en zijn geplaagde ploeg er niet van met veel precisie het geel veilig te stellen.