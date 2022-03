Verkoop Chelsea: graag een overnemer mét poen en zónder duistere reputatie

“Saudische mediagroep biedt 3,2 miljard euro op Chelsea.” Een tweet van een Britse reporter ging maandag viraal op sociale media. De primeur kreeg geen plaats op de website van CBS Sports, het Amerikaanse medium waarvoor de journalist bijklust. De Britse boulevardkrant The Sun nam het bericht zonder bevestiging over. Daily Mail bouwde voorzichtigheid in en hield het op ‘vrees voor een Saudisch bod’. Kwaliteitskranten The Times en The Guardian vermeldden de Saudi’s ergens tussen de regels, met de nodige kanttekeningen. Businessmedia als Financial Times en Forbes negeerden de Saudi’s straal, net als de openbare omroep BBC en Sky Sports.

Verpakte een journalist de scoop van het jaar in 140 tekens?

Ten vroegste zaterdag zullen we over de geloofwaardigheid kunnen oordelen. Bij Raine Group, de Amerikaanse investeringsbank die in opdracht van oligarch Roman Abramovitsj zijn speeltje verkoopt, kan er nog tot vrijdag worden geboden. Onder de nodige voorwaarden. Geïnteresseerden moeten bankgaranties en bewijzen van hun slagkracht voorleggen voor ze effectief toegang krijgen tot de financiële gegevens van Chelsea. Van de tweehonderd binnengelopen aanbiedingen is naar verluidt al een groot aantal verticaal geklasseerd.

De intenties van de geïnteresseerden zijn niet altijd duidelijk. Sommigen zijn bloedserieus, anderen gebruiken de verkoop op hun profiel te boosten.

Van Afrika tot Amerika

De Amerikaanse zakenman Todd Boehly, mede-eigenaar van American footballteam LA Dodgers, heeft een tandem gevormd met de Londense projectontwikkelaar Jonathan Goldstein en de Zwitserse miljardair Hansjörg Wyss. Zij zijn sinds dag één bereid om meer dan 2 miljard euro op tafel te leggen en liggen in de bovenste schuif.

“De Turkse vlag zal binnenkort boven Londen wapperen”, verklaarde de Turkse bouwondernemer Muhsin Bayrak. Een dag later lanceerde hij via zijn kanalen zijn eigen cryptomunt. Mooi meegenomen.

Nick Candy, een Londense vastgoedmagnaat, had tijdens Chelsea-Newcastle van vorige zondag een gesprek met voorzitter Bruce Buck en CEO Marina Granovskaia, rechterhand van Abramovitsj. “Ik ben een Chelsea-fan sinds mijn vierde”, zei hij. “Als ik de club niet verwerf, hoop ik dat ze in veilige handen terechtkomt.”

De Rus Roman Abramovitsj werd maandagavond op de luchthaven van Tel Aviv voor het eerst gespot sinds de Britse regering al zijn activa heeft bevroren. Beeld REUTERS

De Ghanese zakenman en politicus Bernard Antwi Boasiako ging het verst. “Aanzien jullie mij voor een grappenmaker?”, zei hij op de Ghanese televisie. “Mijn advocaat onderhandelt met Chelsea. Natuurlijk heb ik voldoende centen. Als ik eigenaar word, wil ik die Braziliaan van Real Madrid kopen. Vinícius Júnior, ja. Van Romelu Lukaku wil ik af. Die lenen we uit aan Crystal Palace of zo. Ik zal met Man United bekijken of ik Cristiano Ronaldo kan halen. Ook de situatie van Lionel Messi zullen we bestuderen. Abramovitsj heeft zijn best gedaan, maar nu is het tijd dat hij een Afrikaan steunt om Chelsea te kopen.”

Integere partij

Volgende week zal Raine Group alle voorstellen evalueren. In samenspraak met de Britse overheid, tijdelijk bewindvoerder van Chelsea, wordt de geknipte kandidaat eruit gepikt. En dat is niet per se de hoogste bieder. De voorkeur gaat uit naar een integere partij, zonder bagage zoals Abramovitsj, of toch iemand die geen banden heeft met oorlogzuchtige regimes.

De Britse overheid wil meewerken aan een snelle verkoop, zolang Abramovitsj er geen cent aan overhoudt. Om het proces op gang te brengen moet ze wel een speciale licentie uitschrijven. In de sanctievoorwaarden van de regering-Johnson is een verkoop tijdelijk on hold gezet. Waar het geld van de verkoop naartoe gaat is nog altijd onduidelijk.

In een vergadering met de twintig Premier League-clubs verzekerde voorzitter Buck dat Chelsea voldoende fondsen heeft om het seizoen af te maken en de lonen te betalen. De vrees voor een faillissement na het seizoen is nog altijd reëel, vandaar dat alle partijen aansturen op een snelle afhandeling.