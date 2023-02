Verkiezingskoorts is schadelijk voor de democratie

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt afwisselend met Dave Sinardet op maandag.

‘Ik heb de indruk dat er nog andere politieke dinges spelen die niet direct met het dossier te maken hebben”, verklaarde Jan Jambon vorige vrijdag, toen bleek dat de Vlaamse regering geen akkoord over het heikele stikstofdossier kon bereiken. Iedereen begrijpt dat de minister-president op de cd&v doelde, die haar landelijke kiespubliek niet wil misnoegen terwijl ze het in de peilingen slecht blijft doen. Maar zijn de christendemocraten de enigen die huiveren voor de volgende verkiezingen?

Deze nieuwe crisis in de Vlaamse regering is ook geen goed nieuws voor de N-VA. Vlaams bestuur is niet noodzakelijk goed bestuur. Laat het een troost voor de Vlaams-nationalisten zijn: overal zijn er politieke dinges die de regeringen verlammen. Al sinds maanden botsen de federale coalitiepartijen met elkaar en ondermijnen ze het gezag van de premier. Zelfs Groen, dat zich tot voor kort min of meer op de vlakte hield, gaat in de aanval. “De Croo dreigt zelf de regering te begraven”, verklaarde covoorzitter Jeremie Vaneeckhout vorige zaterdag in deze krant (DM 18/2). En laten we maar zwijgen over het fiasco van de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek.

Ook in het Brussels Gewest stijgt de verkiezingskoorts. Vorige week vertrokken de ministers van Ecolo na een paar minuten met slaande deuren uit de vergadering van de Brusselse regering. Het struikelblok was de aanleg van de site Josaphat in Schaarbeek, een terrein dat al vele jaren braak ligt. Volgens de ecologisten moet er een groene ruimte komen om de biodiversiteit te beschermen die Brussel heel erg nodig heeft. De socialisten daarentegen geven de voorkeur aan de bouw van woningen, waaraan het gewest eveneens een groot tekort heeft.

Alle pogingen om een compromis te vinden zijn mislukt en de verstandhouding tussen de twee linkse partijen is van kwaad tot erger gegaan. Minister Alain Maron (Ecolo) heeft zelfs zijn rekening gemaakt: hij heeft een lijst opgesteld van 120 recente aanvallen in de media van de socialisten op de groenen. De PS doet alsof er niets aan de hand is.

Zelfs in de discrete Federatie Wallonië-Brussel raken de gemoederen verhit. Om budgettaire redenen weigert de minister van Hoger Onderwijs Valérie Glatiny (MR) de invoering van een master geneeskunde aan de universiteit van Bergen en van Namen. De PS en Ecolo, coalitiepartners van de liberalen hebben haar publiekelijk teruggefloten. Bergen is de stad van de voorzitter van de MR en zijn rivalen laten de kans om het hem moeilijk te maken niet liggen.

De verkiezingsstrijd in de provincie Henegouwen belooft trouwens geen lachertje te worden. De drie voorzitters van de Franstalige regeringspartijen komen er tegen elkaar op: Georges-Louis Bouchez (MR), Paul Magnette (PS) en Jean-Marc Nollet (de covoorzitter van Ecolo). Jean-Luc Crucke, die van de MR naar Les Engagés overgestapt is, is er ook kandidaat. Alleen in het Waals Gewest is het tegenwoordig relatief rustig. De regering van Elio Di Rupo komt weer op adem nadat ze bijna was gestruikeld over de uitbreiding van de luchthaven van Luik, een dossier waarin de liberalen en de groenen frontaal tegenover elkaar stonden.

Wat kunnen we uit dat weinig fraai tafereel afleiden? Ten eerste dat, anders dan wat vaak wordt gezegd, niet alle politieke problemen van dit land uit de gebrekkige staatsstructuur voortvloeien. De kwesties waarmee de deelstaten worden geconfronteerd vallen volledig onder hun bevoegdheden. Geen enkele communautaire storing staat het zoeken naar oplossingen in de weg.

Maar terwijl de laatste peiling van de RTBF-La Libre een sterke opkomst van de protestpartijen laat zien, Vlaams Belang in Vlaanderen en PTB in Wallonië, zijn de regeringspartijen op alle niveaus meer bezig met hun profilering in de aanloop naar de verkiezingen van 2024 dan met het besturen van hun entiteit. Dat is een gevaarlijk spel.

Voor de partijen, want ze tonen hun onvermogen om concreet iets voor de bevolking te doen. En ook voor de democratie, die meer en meer op een opeenvolging van politieke dinges lijkt ten dienste van de particratie en persoonlijke ambities. Wie gelooft echt dat het land en de deelstaten zich nog minstens anderhalf jaar politiek immobilisme kunnen permitteren?