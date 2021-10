Verjonging Rode Duivels is niet voor morgen: ‘Maar voetbal is iets heel raars’

De nederlagen in de Nations League doen de vraag rijzen naar verjonging bij de Rode Duivels. Welke beloften staan klaar?

Roberto Martínez ging gisteren een kijkje nemen bij de beloften van Jacky Mathijssen, die volop in de voorbereiding zaten op hun match tegen Denemarken van vanavond. Even zien of daar wat te rapen valt in de voorbereiding op het WK in Qatar?

Veel lijkt dat voorlopig niet te zijn. Arthur Theate trainde bij de beloften, maar die kent de bondscoach intussen al. Idem dito voor Yari Verschaeren. Charles De Ketelaere werd na zijn doelpunt tegen Italië niet teruggestuurd naar de beloften. Zinho Vanheusden en Hannes Delcroix maakten eerder al deel uit van de selectie van Martínez, zij liggen momenteel in de lappenmand.

Vooraan loopt er best wel wat talent rond. Lois Openda heeft stappen gezet bij Vitesse, bij de beloften maakte hij vier goals in de laatste drie wedstrijden. Daarnaast is er Yorbe Vertessen (20), die bij PSV aan de grote doorbraak werkt en in de voorbije drie wedstrijden twee keer scoorde voor de beloften. “Ik heb twee fantastische spitsen, met een beetje dezelfde stijl”, zegt Mathijssen.

Problemen achterin

Maar zolang er ene Romelu Lukaku rondloopt bij de Rode Duivels lijken de problemen zich niet in de spits te situeren. Het is eerder uitkijken of er zich iemand aandient voor de defensie. Vorige week tegen Kazachstan stonden Killian Sardella en Marco Kana achterin. Zij worden dit seizoen nauwelijks nog door Vincent Kompany ingezet bij Anderlecht. Ewoud Pletinckx is basisspeler bij Zulte Waregem, dat goals bij de vleet slikt. En Koni De Winter geraakt voorlopig niet verder dan het belofteteam van Juventus.

Opvolgers voor Toby Alderweireld, Jan Vertonghen of Thomas Vermaelen lijken dat niet meteen, al gelooft Mathijssen wel dat zijn jongens het tot A-international kunnen schoppen. “Als je voor de Belgische jeugdploegen speelt, hoop je bijna automatisch dat je over drie, vier of soms acht jaar A-international bent. Voetbal is iets heel raars. Jaren geleden hadden we geen zes, tot Axel Witsel daar doorbrak. Op dit moment hebben we geen linksvoetige centrale verdediger, maar misschien hebben we er over vijf jaar wel vijf voor die positie. Het zijn vaak de omstandigheden die bepalen of je vroeger of later in aanmerking komt voor het A-elftal.”