Verhuizen de WTA Finals naar Saudi-Arabië? ‘Ik zou daar echt niet gaan spelen’

Voormalig nummer één van de wereldranglijst Chris Evert (68) heeft geen greintje twijfel. Als de Amerikaanse nog actief was, dan zou ze voor geen goud willen tennissen in Saudi-Arabië. Uitgesloten.

De mening van de analist van televisiezender ESPN werd deze week rond het begin van de US Open, het vierde grandslamtoernooi van dit jaar, breed uitgemeten in de internationale pers. De Golfstaat is weer eens in opsprak. Ditmaal omdat het land een serieuze kandidaat is om de WTA Finals, de prestigieuze seizoensafsluiter voor de beste acht tennisters ter wereld, naar zich toe te trekken. De beslissing van de overkoepelende sportbond valt waarschijnlijk deze of volgende week.

“Ik zou tegen zijn, maar ik heb geen stem”, zegt Evert, die bijval krijgt van collega-analist John McEnroe (64). In haar commentaar wijst de winnares van achttien grandslamtoernooien met name op de benarde positie van vrouwen in het land. Het maakt volgens Evert de eventuele beslissing om vrouwen naar Saudi-Arabië te sturen niet alleen ongepast, maar ook buitengewoon controversieel.

Ondanks enkele hervormingen van kroonprins Mohammed bin Salman – alleenstaande vrouwen mogen sinds 2021 zelfstandig leven zonder toestemming van hun vader of mannelijke voogd – blijven de vrouwenrechten in Saudi-Arabië ver achter op de rest van de wereld. Vrijheid van meningsuiting bestaat niet en homoseksualiteit wordt gecriminaliseerd.

‘Sportswashing’

Met het aantrekken van grote sportevenementen wil het land zijn internationale reputatie opvijzelen. Eerder werd met gigantische bedragen gegooid om een voet tussen de deur te krijgen in de formule 1, het voetbal en golf. De toewijzing van de Next Gen Finals, een jeugdtoernooi van de WTA, tot 2027 in het Saudische Jeddah bleek slechts een voorbode.

Jessica Pegula, nummer drie van de wereld, is het met Evert eens. De Amerikaanse, kwartfinalist op Wimbledon dit jaar, wil eerst meer en ingrijpende veranderingen zien op het gebied van vrouwenrechten voor ze overweegt in Saudi-Arabië te spelen. Landgenote Coco Gauff, kanshebber op de US Open, wil geen commentaar geven tot de toewijzing officieel is.

Ons Jabeur, de mondiale nummer vijf, wil juist graag in Saudi-Arabië tennissen: ‘Ik weet dat in Saudi-Arabië dingen veranderen en evolueren’. Beeld Getty Images via AFP

Ook voorstanders mengen zich nadrukkelijk in het debat. De Wit-Russische Aryna Sabalenka bijvoorbeeld. De nummer twee van de wereld zegt geen problemen met Saudi-Arabië te hebben. “Ik vind het altijd leuk om in de WTA Finals te spelen, waar dan ook ter wereld.”

Ons Jabeur, de Tunesische nummer vijf van de wereld, is zelfs ‘erg opgewonden’ om in Saudi-Arabië te tennissen. “Ik ben iemand die aandringt op verandering, die aandringt op het geven van steeds meer kansen, vooral aan vrouwen. Ik weet dat in Saudi-Arabië dingen veranderen en evolueren.”

Ze heeft er geen moeite mee dat de mogelijke organisator van de WTA Finals geen traditie of geschiedenis heeft in het tennis. “Ik zou het een mooie stap vinden. Ik denk dat het iets is dat de Arabische wereld zou kunnen helpen om meer tennissers te hebben, om meer betrokken te raken bij de sport.”