Vergelijking met Modric doet Verschaeren blozen: ‘Ik ben fractie van de speler die hij is’

De tribunes komen op je af, wanneer je voor het eerst het stadion van Villarreal betreedt. Een omgeving die best intimiderend kan zijn, maar Anderlecht is niet van plan zich te laten afbluffen. “We hebben vorige week getoond dat we onze voet naast die van Villarreal kunnen plaatsen”, zei Yari Verschaeren op de persconferentie. “Zij blijven favoriet, maar we moeten in onze kansen geloven.”

Dan zal Anderlecht zich wel de ziel uit het lijf moeten lopen. Ook daar is Verschaeren niet te beroerd voor. “Dat schrikt mij niet af, neen. De coach legt heel erg de nadruk op het fysieke. Ik loop vaak 12, 13 kilometer per wedstrijd. Ik loop er met plezier 15 als ons dat de kwalificatie oplevert. Het fysieke aspect wordt alsmaar belangrijker in het moderne voetbal. In combinatie met mijn technisch vermogen kan ik de ploeg op die manier veel kwaliteit bijbrengen.”

Verschaeren groeit onder Riemer opnieuw toe naar zijn beste niveau en zet het vertrouwen dat de coach in hem stelt om in prestaties op het veld. “De laatste twee maanden gaat mijn vormcurve opnieuw in stijgende lijn. Vertrouwen doet veel met een speler, ook met mij. Ik voel ook dat spelers rond mij alsmaar beter worden en daar profiteert de ploeg van. We zijn gegroeid als elftal.”

Riemer stak zijn liefde voor de Verschaeren de afgelopen weken niet onder stoelen of banken. Na de thuiswedstrijd tegen Ludogorets, waarin Verschaeren de beslissende elfmeter omzette, noemde Riemer hem zelfs ‘de Luka Modric van Anderlecht.’ Verschaeren moest er toch wat van blozen. “Een geweldig compliment natuurlijk, maar ik ben maar een fractie van de speler die Modric is. Ik zou me niet durven vergelijken met een van de grootste spelers uit het voetbal. Ik blijf liever met de voetjes op de grond.”

Al hoopt Verschaeren straks stiekem wel op een plekje in de selectie van nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. “Een selctie voor de nationale ploeg blijft het hoogst haalbare voor een speler”, zegt Verschaeren, die al zeven caps achter zijn naam heeft staan. “Ik wil er graag bij zijn, maar het is ook niet zo dat ik er elk moment van de dag aan loop te denken.” (KDZ)