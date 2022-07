Vergeleken met Cristiano, recordbreker bij Porto en voor 40 miljoen gehaald: wie is Fábio Silva, supertalent op huurbasis bij Anderlecht?

‘De vergelijkingen met Cristiano Ronaldo gaan al lang mee.’ Fábio Silva, 20 en genetisch voorbestemd om voetballer te worden, werd voor 40 miljoen gehaald door de Britse club Wolverhampton Wanderers. De Portugees is nu op zoek naar goals en vertrouwen in het Lotto Park.

Spelers van de populaire game Football Manager hoeven we hem niet meer voor te stellen. Al jaren staat Fábio Silva te boek als een van de grootste talenten in het spel. Naast de tweets van fans was de afgelopen dagen niet te kijken.

Die faam in de virtuele voetbalwereld heeft Silva natuurlijk niet zomaar gekregen.

Voetbal zit in zijn genen. Fábio is de zoon van oud-middenvelder Jorge Silva, tweevoudig Portugees international en aanvoerder van het Boavista dat in 2001 als ‘kleine’ ploeg de titel in de Primeira Liga pakte.

Eén jaar later zag zijn jongste zoon, Fábio, het levenslicht. Hij en oudere broer Jorge Junior droomden als kind allebei om in de voetsporen van hun vader te treden. Vooral bij de jongste van de twee spatte het talent er vanaf. “Fábio en de bal: dat was van in het begin een unieke relatie”, vertelde zijn eerste jeugdcoach Pedro Fonseca enkele jaren geleden. “We deden geregeld technische oefeningen en dan verveelde Fábio zich. Het was te makkelijk voor hem.”

Kalmte van een spits

Hoewel de piepjonge Silva er bij Nogueirense, de lokale club, (figuurlijk) bovenuit stak, was een stap hogerop niet meteen aan de orde. Zijn grootvader woonde om de hoek van het stadion en broer Jorge speelde er ook - een belangrijke factor voor het gezin. Het maakt dat Silva in de beginnende jeugdreeksen alles kapotspeelde. “Fábio beschikte dan al over de typische beweeglijkheid en kalmte van een spits”, vulde Fonseca aan. “Hij scoorde op alle mogelijke manieren. Zelfs met zijn vieringen stal hij de show.” (lacht)

Al op erg jonge leeftijd moest Silva – vandaag 1m85, dynamisch en met een neus voor goals – in Portugal de vergelijkingen met ene Cristiano Ronaldo trotseren. “Die gaan al een tijdje mee”, lachte Silva vorig jaar nog in een interview. “Als je als kind vergeleken wordt met je idool, ben je natuurlijk erg trots, want het toont dat je op de goeie weg bent. Maar ik heb altijd mensen rond mij gehad die me nuchter hebben gehouden.”

Even naar Benfica

Nieuwe CR7 of niet, de interesse van de Portugese top viel niet meer te negeren. Op achtjarige leeftijd ging Silva, net als zijn broer, naar het grote FC Porto. Hij ontwikkelde er zich vijf jaar lang en leek uit te groeien tot een van de parels van de academie. Tot Silva in 2015 plots vertrok naar rivaal Benfica. De reden: broer Jorge kreeg te horen dat er geen plaats meer was voor hem in de opleiding. Hij ging zijn heil zoeken in Lissabon en kreeg Fábio mee in zijn zog – al wilde die zelf liever bij Porto blijven.

Fábio Silva in het shirt van FC Porto. Beeld AFP

Lang duurde het ommetje naar de hoofdstad echter niet. Silva vierde niet als hij een hattrick scoorde tegen Porto en weigerde in die twee seizoenen meermaals opleidingscontracten, omdat zijn broer opnieuw te licht bevonden werd. Ver van huis is het voor de nog altijd maar 15-jarige Silva evenmin een pretje.

Porto to the rescue. Naar verluidt hoorden de Draken via collega-spelertjes bij de Portugese nationale ploeg over de onvrede van Silva bij Benfica, waarop Porto’s jeugdcoördinator hoogstpersoonlijk afreisde naar de Algarve – vakantiebestemming van de Silva’s – om de terugkeer zo snel mogelijk te officialiseren.

De hogesnelheidstrein van Silva gaat vanaf dan alleen maar harder. Manchester City en Liverpool komen met voorstellen, maar de spits kiest ervoor om dit keer écht te ontbolsteren bij zijn grote liefde.

En of dat de juiste keuze is.

Onder meer op zijn palmares sinds de terugkeer naar Dragão: doelpunten aan de lopende band bij de U19 – 33 in 39 matchen. Eindwinst in de Youth League. Jongste debutant, jongste Europese debutant én jongste doelpuntenmaker in de A-ploeg. Waarnemers zijn lyrisch over Silva – de vergelijkingen met Ronaldo worden nu zelfs op de Portugese televisie gemaakt. Golden Boy-materiaal. Een contractverlenging en een astronomische afkoopsom van 125 miljoen euro duiden op het vertrouwen van Porto in zijn kroonjuweel.

Alleen ziet Silva dat niet vertaald in – naar zijn mening – voldoende speelgelegenheid onder Sergio Conceiçao. “Vanuit het bestuur voelde ik veel vertrouwen, maar zij zaten, volgens mij, niet meer op dezelfde lijn met de trainers”, verklaart Silva na zijn recordtransfer naar Wolverhampton, dat liefst 40 miljoen euro neertelt. Via supermakelaar Jorge Mendes begint de 17-jarige Silva zo aan zijn eerste buitenlandse avontuur bij het Portugees getinte Wolves. Silva: “De pandemie maakt het er niet makkelijker op, maar gelukkig ben ik hier nooit alleen. Ik voel me zelfs een beetje in Portugal. Gelukkig, anders had ik, met mijn beperkte kookkunsten, veel afhaalmaaltijden moeten eten.” (lacht)

De motor sputtert

De sportieve doorbraak in het Molineux Stadium blijft (voorlopig) echter uit. In zijn eerste seizoen kwam Silva, mede door een blessure van concurrent Jiménez, nog regelmatig aan spelen toe en scoorde hij vier goals. Afgelopen jaar moest hij het veelal met invalbeurten stellen en bleef de teller op nul staan. Een euvel dat hij bij de Portugese beloften overigens niét ondervindt – zes goals in acht matchen. Nog Silva in een interview: “De Premier League is een gigantisch verschil met Portugal. En mensen vergeten soms hoe jong ik nog ben.”

Zo denkt Wolves er ook over. Aan zijn gigantische potentieel wordt niet getwijfeld. Zie de nodige contractverlenging vooraleer hij op uitleenbasis mocht vertrekken.

In Anderlecht moet Silva rijpen. Weer die doelpuntenmachine van een paar jaar terug worden. En het lijstje met Nmecha, Zirkzee en Kouamé aanvullen. Geslaagde (jonge) huurspitsen in het Park.

Op Football Manager heeft hij er hoe dan ook nú al Belgische fans bij.