Verbluffende zege tegen Servië houdt Belgian Lions feilloos

Drie jaar was hij afwezig omwille van Euroleague-verplichtingen met Valencia. De voorbije week maakte hij zijn comeback. En hoe! Gisteren was hij outstanding. Wat een slotquarter speelde Sam Van Rossom. De 35-jarige spelmaker voedde bij de start van het vierde quarter de terugkeer: van 54-63 naar 66-65. Van Rossom versnelde, vond eindelijk Bako - die een straffe match speelde met 14 punten en 11 rebounds - als afspeelpunt en scoorde zelf twee inleggers. De Lions hadden het momentum, eindelijk. Servië van slag.

“Vooraf wisten we: we moeten strijden en geloven, 40 minuten lang. Drie quarters hadden we het moeilijk om ze af te stoppen. Vooral Teodosic was sterk. Maar onze ‘run’ in het vierde quarter gaf geloof en overtuiging. Het perfecte moment om de controle over te nemen”, zei Van Rossom.

Tot dan hadden de Lions de wedstrijd ondergaan (22-36 voor rust, 49-61 erna). Servië was te sterk, scoorde makkelijker. Teodosic toonde zijn pure klasse, Avramovic zijn versnelling. En verder was het Servische atletische vermogen bepalend.

De Lions misten lange tijd schwung, shotkracht en andere offensieve troeven. Tot dat laatste quarter. Plots vond men wel Bako (“Boven de ring, in de wolken”, lachte bondscoch Gjergja), knalde men wel de open shots raak, vond men wel transitie. En daarbovenop die kenmerkende defensieve sterkte. Servië met zes punten in één quarter? Zelden gezien met al die offensieve weelde. En met Teodosic, alleswinnaar in Europa. Met deze zege zorgen de Lions voor ophef, voeden ze hun reputatie en status almaar verder in Europa.

Retin Obasohan. Beeld Photo News

Van Rossom zelf deelde in de slotminuut het genadeschot uit. Eerst driepunter naar 72-69, daarna nog een vrijworp naar de eindscore. “Dan helpt het dat je 35 bent en wat ervaring hebt. Ik heb eerder al zulke shots moeten nemen. Drie jaar kon ik niet meespelen, wat ben ik blij dat ik terug ben. Er schuilt zoveel karakter en ambitie in deze groep. Dit is een eerste stap richting WK-kwalificatie, niets meer. De weg is nog lang, maar dit is een groot succes.”

Zo bouwt bondscoach Dario Gjergja verder aan zijn succesverhaal met de Lions. De voorbije jaren al ijzersterk in de voorronde en kwalificatie voor het EK 2022. Nu in dit eerste kwalificatiewindow voor het WK 2023.

“Het idee was om de hele match in het spoor te blijven van Servië. Maar aanvankelijk misten we te veel open shots. En de manier waarop Teodosic hier opende was indrukwekkend met meteen drie driepunters. Net na rust kenden we al een sterke periode, waarin we de kloof verkleinden. Dat gaf al geloof dat het mogelijk was. In het vierde quarter kwam dan onze echte reactie. Amazing, wat we daarin presteren. Deze zege is straffer dan die tegen Litouwen, twee jaar terug. Dit Servië rangschik ik in de top drie in Europa. Het geeft ons zoveel geloof en overtuiging: op deze manier is veel mogelijk.”