Venus Williams houdt Ostapenko uit halve finale

Om een plaats in de finale neemt Williams het donderdag op tegen de winnares van de partij tussen het Roemeense tweede reekshoofd Simona Halep (WTA 2) en de Britse publiekslieveling Johanna Konta (WTA 7).



Williams speelde vandaag haar honderdste enkelmatch op Wimbledon. Twintig jaar geleden debuteerde ze op het gras van de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Sindsdien bereikte ze tien keer de halve finale. Acht keer speelde ze de finale en vijf keer won ze het toernooi (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Ze is de oudste halvefinaliste sinds Martina Navratilova in 1994 als bijna 38-jarige runner-up werd.