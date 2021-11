Veljkovic dient schadeclaim in tegen voetbalbond: ‘Kan in de miljoenen lopen’

KV Mechelen - Waasland-Beveren op het einde van het seizoen 2017-2018: bij die cruciale degradatiewedstrijd probeerde Malinwa, via onder meer makelaars, het resultaat te beïnvloeden. Na een paar maanden liet de voetbalbond de twee clubs en dertien personen opdraven voor de Geschillencommisie Hoger Beroep. Het strafdossier (Operatie Zero) was nog niet behandeld voor een strafrechter, maar het bondsparket ging gewoon op eigen houtje aan de slag. Voormalig bondsprocureur Kris Wagner mocht daarvoor 35 stukken van het dossier inkijken.

Twee makelaars kregen op basis van dat onderzoek een schorsing: Walter Mortelmans (één jaar effectief) en Dejan Veljkovic (tien jaar), terwijl KV Mechelen-bestuurders Olivier Somers, Thierry Steemans en Johan Timmermans tien jaar langs de zijlijn moesten toekijken, Stefaan Vanroy zeven jaar. Het BAS bevestigde die sancties.

Spelersmakelaars Mortelmans en Veljkovic en de Mechelse ex-bestuurders Somers, Vanroy, Steemans en Timmermans legden elk individueel een annulatieberoep neer tegen het finale vonnis van het BAS. Zij vonden dat de tuchtstraffen nietig verklaard moesten worden. De burgerlijke rechtbank van eerste aanleg heeft de zes nu in die redenering gevolgd, wat concreet betekent dat de betrokkenen destijds ten onrechte geschorst werden. Volgens de rechtbank waren de rechten van verdediging ernstig geschonden door de voortvarendheid waarmee het tuchtonderzoek werd gevoerd, en werd de eerlijkheid van het proces opgeofferd aan de eerlijkheid van de voetbalcompetitie.

Domper voor bond

Persrechter Els De Breucker voegt toe: “De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het BAS waren door de onaflatende druk van de voetbalbond in het gedrang gekomen. Er werd niet met gelijke wapens gestreden. De verdediging beschikte niet over voldoende tijd en middelen om weerwerk te bieden. De rechten van de verdediging werden aan de noden van de voetbalwereld ondergeschikt gemaakt.”

Het vonnis is een serieuze domper voor de voetbalbond, dat moest vaststellen hoe de rechtbank de juridische werking van de KBVB met de grond gelijkmaakte. Maar dat gezichtsverlies is wellicht nog maar het minste van de zorgen: de betrokkenen kunnen nu de bond dagvaarden en schadevergoedingen eisen voor onterechte broodroof - per slot van rekening konden ze hun job niet meer uitoefenen, argumenteren zij. Veljkovic zal alvast een schadeclaim indienen. Dat deed hij eerder al tevergeefs bij de Brusselse rechtbank, volgens zijn advocaat Kris Luyckx bij VTM Nieuws komt er nu een nieuwe poging: “Het gaat om honderdduizenden of misschien wel miljoenen euro’s. Mijn cliënt is voor lange tijd onterecht geschorst. De bond heeft fouten gemaakt en moet die schade nu vergoeden. Dat is niet meer dan logisch.”

Je kunt je de vraag stellen of de zet van Veljkovic moreel wel gepast is. Inmiddels is namelijk bewezen dat Veljkovic betrokken was bij de matchfixing - hij werd zelfs spijtoptant -, maar Luyckx pareert: “Wij bekijken het puur juridisch. Trouwens, wij hebben destijds voorgesteld om ook bij de voetbalbond als spijtoptant te fungeren, maar dat werd ons geweigerd…”

De voetbalbond hield het gisteren bij een communiqué, het heeft een andere interpretatie van de feiten. De KBVB meent dat de beslissing in eerste aanleg van de toenmalige Geschillencommissie Hoger Beroep van 1 juni 2019 - een dus de schorsingen - overeind blijft. “Het hoger beroep tegen deze beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep dient aldus opnieuw behandeld te worden door het BAS, waarbij het BAS wellicht rekening zal kunnen houden met het volledige strafdossier, nu het strafonderzoek in een finale fase is”, schreef men aan de Houba De Strooperlaan.

Luyck is niet onder de indruk. Hij wil dat Veljkovic weer als makelaar aan de slag kan: “Maandag zullen wij een hernieuwde registratie aanvragen. Er is geen enkele regel die dat verhindert en dan kijken we naar de reactie van de voetbalbond op onze vraag tot herinschrijving.”

Puur theoretisch is er tegen het vonnis van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg is enkel nog cassatieberoep mogelijk.

Nog dit, en da’s zeer belangrijk: de rechtbank beoordeelde de grond van de zaak niet en deed geen uitspraak over de matchfixing an sich.