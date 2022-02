Veldrijder Toon Aerts legt positieve dopingtest af: ‘Ik tast in het duister’

Aerts en zijn ploeg Baloise Trek Lions wachten de analyse van het B-staal af. De renner is voorlopig op non-actief gezet en wil er alles aan doen om zijn naam te zuiveren.

“Gisteren werd mijn wereld op zijn kop gezet. Ik kreeg een brief van de UCI die geen enkele atleet wil krijgen in zijn carrière. Ik kreeg namelijk de melding dat er een afwijkend resultaat werd gevonden in mijn urinestaal dat werd afgenomen bij een controle buiten competitie bij mij thuis op 19 januari”, legt Aerts uit. “Ik tast momenteel in het duister hoe dit is kunnen komen. In mijn urinestaal is het product Letrozole Metabolite gevonden. Een product waar ik tot gisteren nog nooit van had gehoord en ook niet weet hoe dit in mijn lichaam terecht is gekomen.”

“Op dit ogenblik staat mijn hoofd niet naar koersen en heb ik in samenspraak met de ploeg beslist om mijn seizoen te beëindigen tot er meer duidelijkheid is in deze zaak”, gaat hij verder.

Voorbeeld als atleet

De 28-jarige Aerts, ex-Belgisch kampioen en dit seizoen winnaar van de X2O Badkamers Trofee, benadrukt al heel zijn carrière tegen doping te zijn en wil zijn onschuld te allen prijze aantonen.

“Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik al heel mijn carrière tegen enige vorm van doping ben en er altijd alles aan gedaan heb om een voorbeeld te zijn als atleet. Ik zal er dan ook alles aan doen om mijn onschuld aan te tonen en mijn naam te zuiveren. In afwachting van de analyse van het B- staal en verdere onderzoeken zal ik geen commentaar geven.”

“Ik zou met aandrang iedereen willen verzoeken dit te willen respecteren en mij en mijn familie de tijd en mogelijkheid te geven zelf eerst meer duidelijkheid te krijgen”, besluit hij. Baloise Trek Lions, de ploeg van Aerts, zegt de renner te hebben gehoord en hem “op zijn woord te geloven” wanneer hij claimt onschuldig te zijn.

B-staal

“We zijn door de UCI en door onze renner Toon Aerts zelf op de hoogte gebracht van het afwijkende resultaat dat uit de controle van een urinestaal bij Toon naar boven gekomen is. We hebben Toon gehoord en geloven hem op zijn woord dat hij zelf geen producten heeft ingenomen die de substantie kunnen bevatten. We wachten nu het B-staal af en eventuele verdere elementen die Toon kan verzamelen”, stelt de ploeg.

“We dragen Toon al jaren een warm hart toe en hopen met hem op snel en beter nieuws. Uit voorzorg en in overleg met Toon is beslist dat hij niet meer in actie komt en hij op non-actief staat tot er meer geweten is”, gaat het verder.

“We hanteren binnen Baloise Trek Lions een strikte nultolerantie op het vlak van dopinggebruik voor al onze renners. Dat zijn we als ploeg verplicht tegenover onszelf, de andere renners in het team en de wielerfans. De ploeg onthoudt zich van verder commentaar zolang de uitslag van het B-staal niet gekend is.”