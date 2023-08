Veldrijder Aerts boos op UCI: ‘Vermoeden van onschuld bestaat niet’

“Het is me de voorbije maanden duidelijk geworden dat het vermoeden van onschuld hier gewoon niet bestaat”, schrijft Toon Aerts, die niet in beroep gaat bij het arbitragehof voor de sport in Lausanne.

De 29-jarige veldrijder benadrukt dat hij op het gezond verstand van de UCI rekende. “Maar het juridische kader is heilig. We hebben alles wat we zelf wisten zo transparant mogelijk proberen toe te lichten en wetenschappelijk te onderbouwen”, schrijft hij. “Hieruit bleek met 100 procent zekerheid dat ik geen bewuste dopinggebruiker ben.”

Voorts geeft Aerts aan, als gevolg van de zaak, door een moeilijke periode te zijn gegaan. “Hier staan we dan. Na anderhalf jaar juridisch getouwtrek, nu als valsspeler afgeschilderd. Samen met mijn hele familie en omkadering plots als losers bestempeld. Het doet pijn en het voelt niet juist.”

Aerts testte in januari vorig jaar positief op het verboden product letrozole metabolite. Zelf beweerde hij dat de kleine hoeveelheid letrozole door voeding of een gecontamineerd supplement in zijn bloed was terechtgekomen. Het antidopingtribunaal van de UCI onderzocht de zaak, met inbegrip van verschillende deskundigenrapporten, maar oordeelde dat Aerts niet had kunnen aantonen hoe de verboden stof in zijn lichaam was gekomen. Het legde zo de standaardsanctie van twee jaar op voor de aanwezigheid van het verboden product in zijn lichaam.