Veldrijden is al olympisch. Het zit op de Zomerspelen en heet mountainbike crosscountry

Heel veel sport gezien gisteren. Gymnastiek, baanwielrennen, voetbal, veld/zandrijden, maar bovenal lopen. Niet gewoon lopen, maar een marathon lopen. Niet om het even waar een marathon lopen, maar in het snelle Rotterdam. Niet om het even wie liep, wel Bashir Abdi. En hij liep niet zomaar 42,195 kilometer: hij verbeterde het Europees record met 41 seconden en zit nu in de 2u03-range met zijn Belgisch en Europees record.

Ik heb moeten zoeken naar de Rotterdam Marathon. Die zat niet op Eén, want het was De zevende dag. En niet op Canvas, daar zat het WK gymnastiek. Ook niet op Eurosport. Maar wel op NPO 1, Nederland 1 zeg maar. Ze waren al halfweg en ik dacht een beetje te werken terwijl het lopen opstond, maar ik ben gebiologeerd blijven kijken.

Stratenlopen zijn even spannend als gras zien groeien, het zijn allemaal dezelfde typetjes voorin – lange benen en een klein lijfje met daarin twee flinke blaasbalgen – en toch is het toptelevisie. Het Nederlandse commentaar was bij gebrek aan Nederlandse toppers duidelijk op de hand van de Gentenaar. Ze hadden zelfs een vooraf opgenomen interviewtje met Abdi en die gaf achteraf ook nog van jetje. Heerlijk.

Bashir Abdi konden we dus niet zien op de VRT, maar gelukkig was er in de namiddag wel live veldrijden. Als twee renners (m/v) in Vlaanderen achter elkaar door een wei/zandbak rijden rukken onze zenders uit. Eergisteren was Ruddervoorde – hier om de hoek van waar ik woon – ook al op tv. Wat opviel: naar Ruddervoordse normen was de wei van de Pyfferoens verlaten. Ik hoorde een journalist zeggen: als dat in Zonhoven niet beter is, dan heeft de cross een probleem.

Het was niet beter in Zonhoven, hoegenaamd niet. Het was maar marginaal beter dan Fayetteville of Waterloo van een week geleden. Her en der een plukje mensen en een goedgevulde eindzone. Wie aan de kuil wilde staan, geraakte daar probleemloos. Het is weleens anders geweest. Wat de organisatoren zich nu afvragen: als Mathieu en Wout en Tom begin december komen, krijgen we dan weer de 10.000 en meer mensen over de vloer?

De befaamde kuil in Zonhoven. Beeld BELGA

Veldrijden is de voorbije jaren groot gemaakt door de tweestrijd Van Aert-Van der Poel. Hun talent bleek zo gigantisch dat ze lokroep van de weg niet konden negeren.

In alle interviews belijden ze nog hun liefde voor de cross, maar wat schiet je op met toppers die na een kwart seizoen instappen, geen boodschap hebben aan de klassementen en een kwart voor het eind alweer uitstappen? Ondertussen winnen ze wel alle wedstrijden waar ze aan de start staan en niet met een klein beetje verschil, maar ze rijden de rest gewoon naar huis. En vervolgens winnen ze nog eens alle nationale en internationale titels.

Zaterdag stond Flanders Classics-CEO Tomas Van den Spiegel in de krant. Zijn betoog was dat hervormingen zich opdringen, dat er minder topcrossen moeten zijn, minder klassementen. En dat de crossen in de VS wel een succes waren, maar dat de beleving er anders is. Amerikanen zien fietsen niet als topsport, dat is die andere beleving. Dat Walmart sponsort is bezwaarlijk een argument. Die sponsoren in de eerste plaats community events. Ook de lokale stratenloop of wafelenbak krijgt geld van Walmart.

De ultieme ambitie van Flanders Classics is de cross olympisch maken. Voor de Winterspelen, dus op sneeuw, want sporten op de Winterspelen moeten op sneeuw of ijs doorgaan. Vandaar de wereldbekermanche in Val di Sole midden in de winter.

Om cross op het olympisch programma te krijgen moet eerst al het Olympisch Charter worden gewijzigd, want de internationale wielerbond staat niet bij de bonden die wintersporten organiseren. Vervolgens moet een sport voldoen aan maar liefst 33 criteria, onder te verdelen in acht thema’s: geschiedenis, universaliteit, populariteit, imago, gezondheid, ontwikkeling van de internationale federatie, kosten en overige eigenschappen.

Universaliteit is waar het spaak zal lopen. Veldrijden wordt op twee continenten ingericht en op één continent beoefend. En in dat ene continent winnen twee landen alles. In de wereldbekermache gisteren in Zonhoven waren alleen Belgen en Nederlanders te vinden in de top tien bij de mannen. Bij de vrouwen waren de eerste zeven Nederlandse rensters, acht was een Française, en was nummer elf (een Nederlandse) in de laatste bocht niet gevallen dan was zij tiende en niet die Italiaanse.

Voor de honderdste keer: veldrijden is al olympisch. Het zit op de Zomerspelen en het heet mountainbike crosscountry. Bij de eerste vijftien van de eindstand van de World Cup mountainbiken van 2021 zitten renners uit tien verschillende landen en vier verschillende continenten.