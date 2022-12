Veelvraat NFL neemt grote hap van feestmenu in Amerika

Cadeaus uitpakken, eten en sport kijken. In die volgorde beleefden veel Amerikanen de kerstdag. Dit jaar was de keuze ruimer dan ooit tevoren: de basketballers uit de NBA streden om de aandacht met de alsmaar uitdijende American footballcompetitie NFL.

Geen feestdag in de VS zonder sport. Waar competities in andere westerse landen pauzeren, zetten de NBA en NFL hun product met kerst juist in de etalage. Ook op Thanksgiving (vierde donderdag van november) en Onafhankelijkheidsdag (4 juli) wordt er gesport, respectievelijk American football en honkbal.

Kerstdag wordt in de VS traditiegetrouw geclaimd door de NBA, die op de feestdag vijf opeenvolgende wedstrijden afwerkt. Wie zin heeft, kan dertien uur achter elkaar basketbal kijken, van het middaguur tot na middernacht. Voor de competitie is het de belangrijkste speeldag uit het reguliere seizoen, met doorgaans de beste kijkcijfers.

Om die zoveel mogelijk op te krikken, zet de NBA zijn grootste sterren in de spotlights. En dus kon LeBron James zondag voor het zeventiende seizoen op rij opdraven. De forward van het kwakkelende Los Angeles Lakers nam een record over van de in 2020 overleden Kobe Bryant, die zestien kerstwedstrijden speelde.

Tijdens de verliespartij tegen Dallas Mavericks droeg James een opgespeld microfoontje, waardoor kijkers thuis op momenten naar hem konden luisteren. De Amerikaan maakte van de gelegenheid gebruik om zijn familie vanaf het veld een fijne kerst te wensen. “Ik mis jullie”, zei James.

De meeste basketballers zien het feestelijke aantreden als een eer, zo ook James. “Ik waardeer dat ik weer op kerst mag spelen”, besloot hij in zijn microfoontje. Voor Christian Wood van Dallas Mavericks was het de eerste keer. “Dit voelt als een droom”, schreef hij op sociale media.

Voor de gelegenheid trekken de sterbasketballers vaak hun beste spel – en soms groen-rode kerstschoenen – uit de kast. James eindigde met 38 punten, de Servische Nikola Jokic (Denver Nuggets) en Jayson Tatum (Boston Celtics) werden gedeeld topscorer met 41.

Oneerlijke strijd

Sinds 1947 wordt er met kerst gebasketbald in de VS. In dat jaar versloeg New York Knicks het inmiddels verdwenen Providence Steamrollers. Een kaartje voor de partij in Madison Square Garden kostte 25 cent. Sinds 2008 programmeert de NBA vijf wedstrijden op kerstdag.

In 1971 nam American footballcompetitie NFL een eerste hapje van de feestdag, daarna werd die achttien jaar lang gemeden. Tegenwoordig spelen de footballers alleen als kerst op een zondag valt, zoals dit jaar. De meeste wedstrijden worden in dergelijke gevallen naar zaterdag verplaatst, maar dit jaar programmeerde de NFL voor het eerst drie partijen op kerstdag.

De strijd om de kijkcijfers zal ongetwijfeld zijn verloren door de NBA, die vorig jaar gemiddeld ruim vier miljoen kijkers per wedstrijd trok. Ter vergelijking: naar de twee duels uit de NFL die toen werden gespeeld, keken ruim 20 miljoen Amerikanen. Het gevecht om de aandacht van de sportliefhebber is geen eerlijke.

Quarterback Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers) gooit de bal naar voren in het duel met Arizona Cardinals. Beeld USA TODAY Sports

Met de uitbreiding van het speelschema op kerstdag onderstreepte de NFL zijn reputatie van veelvraat. Het door 32 miljardairs aangestuurde Rupsje Nooitgenoeg wil in de nabije toekomst clubs in Europa en zet volgend jaar zijn tanden in Black Friday, de dag na Thanksgiving. Die feestdag zelf wordt sinds 1934 al opgepeuzeld. Elk jaar staan er drie wedstrijden op het programma.

De traditie werd begonnen door Detroit Lions, dat na een verhuizing vanuit Portsmouth, in de staat Ohio, wat extra aandacht wilde genereren. Het werd een doorslaand succes. Als dank laat de NFL de Lions elk jaar een wedstrijd spelen op Thanksgiving. De club kent meestal weinig succes op de feestdag. Dit jaar werd verloren van Buffalo Bills.

Kalkoenpoot

Sport op feestdagen staat bol van tradities. Zo dragen de honkballers uit de MLB op Onafhankelijkheidsdag, wanneer de NBA en NFL in zomerslaap zijn, jaarlijks de stars and stripes van de Amerikaanse vlag op hun tenue. De NBA laat zich voorstaan op liefdadigheid rondom kerstdag en laat spelers cadeaus en maaltijden uitdelen. In de NFL krijgt de beste speler uit de late wedstrijd op Thanksgiving op het veld een kalkoenpoot voorgeschoteld.

De sterren uit de Amerikaanse sport laten hun families op kerstdag vaak met gemengde gevoelens achter. “We hebben thuis geen kersttraditie”, zei James enkele jaren geleden tegen ESPN, “want ik ben nooit thuis.” Met een beetje geluk staat een thuiswedstrijd op het programma en kunnen de cadeaus in de ochtend nog even worden uitgepakt.

Niet iedereen doet mee aan de lucratieve kersttraditie. IJshockeycompetitie NHL plande vanaf de jaren twintig jaarlijks een wedstrijd op de feestdag, maar kwam daar in 1971 op terug. Spelers verdienden rust, werd besloten. Op kerstdag en de dagen eromheen ligt de competitie stil. De afspraak werd opgenomen in de cao tussen spelers en clubs, waardoor de ijshockeyers jaarlijks verplicht zijn om vrij te nemen. Thuis, op de bank voor de televisie, kunnen ze kiezen tussen basketbal en football.