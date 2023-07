Veel vraagtekens, weinig tijd: Brugse Metten moeten voor antwoorden zorgen bij Club

De klok tikt, Aarhus komt steeds dichterbij. Vergeet de 0-22 van deze week in Heist. Hoe groot het enthousiasme ook is bij Club Brugge, er zijn evenveel vraagtekens. De belangrijkste: wie zorgt voor stabiliteit achterin en kan blauw-zwart onder Ronny Deila weer zijn ware gelaat tonen?

Voorin en op het middenveld lijkt Club gewapend om het nieuwe seizoen in te stappen. Achterin is de spoeling na het vertrek van Clinton Mata en vooral Abakar Sylla dan weer te dun. Blauw-zwart houdt met Mechele, Spileers, Hendry, Boyata en Ordonez vijf centrale verdedigers over. Enkel in Spileers ziet Club een vaste basisspeler. Mechele is dat momenteel niet, al weten we intussen hoe dat doorgaans afloopt. Hij start in principe als basisspeler aan het seizoen. Op Boyata, non-stop in de lappenmand, is het momenteel moeilijk rekenen. Hendry is een twijfelgeval, Ordonez (4 miljoen euro) bracht vorig seizoen niet wat ervan verwacht werd.

Sowieso komt er nog minstens één verdediger bij. Alleen moet die deze keer wel een meerwaarde zijn. Anders dan op het middenveld - waar Onyedika, Vetlesen en Vanaken in principe de vaste driehoek moeten vormen - zijn er achterin twijfels. Een nieuwe aanwinst moet die wegnemen. Deila vond blauw-zwart vorig seizoen wankel en te open. De oefenwedstrijden tijdens de zomerstage brachten alvast weinig beterschap.

Op de rechtsachter komt er in principe geen vervanger voor de vertrokken Mata, zolang Buchanan aan boord blijft tenminste. Afwachten of dat een succes wordt, want de Canadees is van nature geen verdediger. Op links heeft blauw-zwart met Meijer en zijn doublure De Cuyper twee volwaardige backs, al raakt die eerste niet honderd procent fit voor de start van het seizoen.

Vetlesen doet het beste vermoeden, maar wat met zomeraankopen Thiago en Skoras? Ze zijn allebei zichtbaar getalenteerd, maar waren niet helemaal overtuigend tijdens de voorbereiding. In aanvallend opzicht zal veel staan of vallen met hun ontwikkeling. Met Jutglà in de lappenmand en de jonge Barbéra die pas aansloot, moet het er voor Thiago meteen op zijn.

Tegen Feyenoord en GA Eagles maakte de Braziliaan geen te beste beurt. AZ is voor hem een heuse test enkele dagen voor de eerste Europese opdracht en de start van de competitie. Het alternatief Jaremtsjoek scoorde tegen Heist dan wel zes keer, maar was in alle andere oefenwedstrijden quasi onzichtbaar. Alle hoop is gevestigd op Thiago, die de komende weken moet kunnen overtuigen.

Rendement van talent

Op dit moment is het zeker niet uitgesloten dat zowel Buchanan als Skov Olsen aan boord blijven. Beiden willen nog steeds vertrekken, al wordt dat niet zo eenvoudig als ze zelf dachten. Alles wijst er in ieder geval op dat het duo aan het seizoen zal beginnen. En dus worden er op het mentale vlak inspanningen geleverd opdat ze eindelijk hun potentieel zouden laten zien.

Daar knelde het schoentje vorig seizoen, zowel Buchanan als Skov Olsen bleven flink onder de verwachtingen. Mentaal te slap, voornamelijk enkel met zichzelf bezig. Benieuwd of Deila hen aan de praat krijgt. De oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd een ontgoocheling wat de rechterflank betreft. De midweekmatch in Heist (0-22) was geen waardemeter. Het duo moet veel beter doen in de generale repetitie tegen AZ Alkmaar. Al is het maar om de Brugse burger wat gemoedsrust te bezorgen.

Met Sabbe, Spileers, Vermant en Nusa heeft Club dan weer vier jongeren in de rangen die zich dit seizoen moeten kunnen doorzetten. Blauw-zwart zet hoog in wat hen betreft. Sabbe wordt de doublure op de rechtsachter, Vermant maakte op oefenstage een goede indruk. Als de aanvaller zich verder ontwikkelt, voornamelijk in het afwerken, is het aannemelijk dat hij ook dit seizoen veel minuten zal maken.

En dan is er nog Antonio Nusa. De Noor arriveerde later op stage en speelde tijdens zijn eerste training meteen alles kapot. Tot grote verbazing van ploegmaats en coach Deila, die de onemanshow met open mond aanschouwden. Eén dag later bleef Nusa wederom onder de verwachtingen in zijn eerste wedstrijd tegen GA Eagles. De Noor heeft talent zat, maar moet dat met een jaar vertraging nu ook in de wedstrijden kunnen laten zien. De toekomst van Sandra is onduidelijk. Een uitleenbeurt behoort alvast tot de mogelijkheden.

De sfeer op oefenstage was beter dan ooit, zo lieten mensen in de omkadering noteren. Het is evenwel geen garantie voor succes. Deila investeert in de groepssfeer en hoopt individuele spelers opnieuw naar hun niveau te brengen. Het moet leiden tot de renaissance van Club, enkele maanden nadat blauw-zwart op een dramatische vierde plek eindigde. De Bruggelingen zijn in volle opbouw, alleen staat er met de dubbele confrontatie tegen Aarhus meteen een cruciaal tweeluik op het programma. Het enthousiasme bij Club is groot, zowel in de kleedkamer als bij de achterban. Benieuwd of Deila de motor uiteindelijk opnieuw aan de praat zal krijgen. Een goede wedstrijd en dito resultaat tegen AZ Alkmaar zou wat dat betreft alvast een opsteker zijn.