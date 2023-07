Veel tv-kijkers voor Anderlecht, weinig voor AA Gent: hoe komt dat?

Gemiddeld 319.698 mensen stemden afgelopen seizoen af op wedstrijden van Anderlecht, blijkt uit cijfers van rechtenhouder Eleven Sports. Paars-wit troeft zo nummer twee Club Brugge met gemiddeld 289.932 televisiekijkers per match af. Genk, Antwerp en Union vervolledigen de top vijf.

De eerste plaats van Anderlecht springt in het oog gezien het sportief magere seizoen. De elfde plaats in de rangschikking, ook zonder deelname aan de Europe play-offs, is een naoorlogs dieptepunt. Voor de titel speelt paars-wit al sinds 2017 niet meer mee. Toch blijft de aantrekkingskracht van Anderlecht op televisie dus groot.

Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven, ziet hiervoor meerdere redenen. “Die goede kijkcijfers zijn zeker een opsteker voor Anderlecht. Het geeft aan dat die club met een trouwe achterban nog steeds een grote markt bestrijkt. De aanhang van Anderlecht is geografisch sterk verspreid, niet alleen over Vlaanderen met veel fans in het Pajottenland, maar ook in Brussel en Wallonië. De historie van Anderlecht, met dat gigantische palmares van 34 landstitels, gom je ook bij de tv-kijkers niet zomaar weg.”

Als gemediatiseerde club boeit Anderlecht zowel vriend als vijand, is een andere redenering. “Ook als Anderlecht krasselt is de gemiddelde voetbalkijker benieuwd naar het wedervaren”, meent Lagae. “De club kende spannende verhalen in de tijd met Vincent Kompany als coach, en dan al die gebeurtenissen aan de top met Marc Coucke en Wouter Vandenhaute. Voor de tegenpartij blijft die enorme historie van Anderlecht meespelen in de beleving. Voor de fans van STVV of Cercle kan vanuit dat underdoggevoel een zege tegen Anderlecht prestigieuzer aanvoelen dan een zege tegen Union, wat een extra reden kan zijn om te kijken.”

Ook het aftrapuur heeft volgens Lagae een impact op de kijkcijfers. “Ik heb de perceptie dat Anderlecht vorig seizoen vaak zondagavond om 18 uur speelde, terwijl Club Brugge of Antwerp meer zondagmiddag om 13.30 uur in actie kwamen. Eleven Sports bouwt zaterdag met wat minder grote affiches op naar een Super Sunday.”

Les van de pandemie

Lagae vergeleek de kijkcijfers met de gemiddelde toeschouwersaantallen in de stadions vorig seizoen. Anderlecht nam daarin volgens Transfermarkt de derde plaats in met gemiddeld 19.234 fans op een maximumcapaciteit van 21.500 in het Lotto Park. Club Brugge scoort het best met gemiddeld bijna 23.000 toeschouwers in het Jan Breydelstadion, dat 29.000 fans kan herbergen. Standard is tweede met 20.646 fans.

“Toeschouwers die een club in het stadion of op televisie volgen zijn een complementaire doelgroep”, zegt Lagae. “De coronapandemie heeft ons geleerd dat een fan voetbal comfortabel vanuit de huiskamer kan volgen, zonder die verplaatsings- en andere kosten.”

Bij de analyse valt voorts te noteren dat Antwerp als landskampioen zijn plaats in de G5 ook in de kijkcijfers heeft ingenomen. Met gemiddeld 251.225 kijkers staat het vierde, net achter Racing Genk met 256.844 kijkers. Union sluit de top vijf af met 248.056 kijkers.

Union-spits Gustaf Nilsson kopt naar het doel van Antwerp. Beeld Photo News

Zo kende Union een relatief grotere aantrekkingskracht op televisie dan bij het publiek dat in het Joseph Marienstadion komt kijken, met gemiddeld 6.266 toeschouwers vorig seizoen. Als relatieve nieuwkomer in de hoogste klasse bewijst Union dat sterke sportieve prestaties kijkers kunnen overhalen om voor de tv te gaan zitten. “Union speelde vaak fris, aanvallend en dartel voetbal”, aldus Lagae. “Die ploeg klopte keer op keer de hoge sportieve verwachtingen. En de spannende afloop van de competitie zal de kijkcijfers voor Union ook goed hebben gedaan.”

In het kijkgedrag voor de traditionele topploegen vallen de cijfers van AA Gent dan weer wat tegen. De Oost-Vlaamse club bezet met gemiddeld 214.002 kijkers de zevende plek, in de buurt van Charleroi en KV Mechelen. “De cijfers kunnen hier in de lijn liggen van hun minder sportief jaar met het nipt missen van de Champions’ play-offs”, zegt Lagae. “De sportieve prestaties zijn voor mij toch een dominante factor. Anderlecht is in die zin een tegengestelde uitschieter door die trouwe achterban.”